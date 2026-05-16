Tosta de jamón ibérico y tomate: la receta más fácil y rápida

La receta de tosta de jamón ibérico y tomate es un clásico de la gastronomía española, ideal para disfrutar de sabores simples pero llenos de calidad. El pan crujiente, el tomate fresco y el jamón ibérico crean una combinación irresistible. Es perfecta como tapa , aperitivo o cena rápida y deliciosa.

Ingredientes

4 rebanadas de pan rústico

150 g de jamón ibérico

2 tomates maduros

1 diente de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Paso a paso para crear una tosta de jamón ibérico y tomates

Tuesta ligeramente las rebanadas de pan hasta que estén crujientes.

hasta que estén crujientes. Pela el ajo y frótalo suavemente sobre el pan caliente.

y frótalo suavemente sobre el caliente. Ralla los tomates y añade una pizca de sal .

y añade una pizca de . Reparte el tomate rallado sobre las tostadas .

rallado sobre las . Añade un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

virgen extra. Coloca las lonchas de jamón ibérico encima.

encima. Sirve inmediatamente para disfrutar del pan crujiente y el jamón en su mejor punto.

Esta receta es una delicia Esta receta es una delicia Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a tu mesa

La tosta de jamón ibérico y tomate demuestra que los ingredientes sencillos pueden crear platos llenos de sabor y tradición. Su combinación de pan crujiente, tomate fresco y jamón ibérico de calidad ofrece un equilibrio perfecto entre textura y aroma. Además, es una receta rápida y fácil de preparar, ideal tanto para una comida informal como para sorprender en reuniones y aperitivos. El uso de aceite de oliva virgen extra potencia aún más el sabor mediterráneo de esta elaboración clásica española. Servida recién hecha, resulta ligera, sabrosa y muy versátil, ya que puede acompañarse de quesos, aceitunas u otras tapas. Sin duda, es una preparación imprescindible dentro de la cocina española más tradicional y auténtica. ¡Y a disfrutar!.