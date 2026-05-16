Tosta de jamón ibérico y tomate: la receta más fácil y rápida
La clásica resta de tosta de jamón ibérico y tomate: una opción rápida y deliciosa que no falla. Para que disfrutes todo su sabor.
La receta de tosta de jamón ibérico y tomate es un clásico de la gastronomía española, ideal para disfrutar de sabores simples pero llenos de calidad. El pan crujiente, el tomate fresco y el jamón ibérico crean una combinación irresistible. Es perfecta como tapa, aperitivo o cena rápida y deliciosa.
En pocas palabras
- Receta clásica: Tosta de jamón ibérico y tomate, un plato español ideal para tapas o aperitivos.
- Preparación sencilla: Incluye tostar pan, frotar ajo, rallar tomate, añadir aceite de oliva y jamón ibérico.
- Versatilidad y Sabor: Combina pan crujiente, tomate fresco y jamón de calidad para una experiencia sabrosa y auténtica.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
- 4 rebanadas de pan rústico
- 150 g de jamón ibérico
- 2 tomates maduros
- 1 diente de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
Paso a paso para crear una tosta de jamón ibérico y tomates
- Tuesta ligeramente las rebanadas de pan hasta que estén crujientes.
- Pela el ajo y frótalo suavemente sobre el pan caliente.
- Ralla los tomates y añade una pizca de sal.
- Reparte el tomate rallado sobre las tostadas.
- Añade un chorrito de aceite de oliva virgen extra.
- Coloca las lonchas de jamón ibérico encima.
- Sirve inmediatamente para disfrutar del pan crujiente y el jamón en su mejor punto.
De la cocina a tu mesa
La tosta de jamón ibérico y tomate demuestra que los ingredientes sencillos pueden crear platos llenos de sabor y tradición. Su combinación de pan crujiente, tomate fresco y jamón ibérico de calidad ofrece un equilibrio perfecto entre textura y aroma. Además, es una receta rápida y fácil de preparar, ideal tanto para una comida informal como para sorprender en reuniones y aperitivos. El uso de aceite de oliva virgen extra potencia aún más el sabor mediterráneo de esta elaboración clásica española. Servida recién hecha, resulta ligera, sabrosa y muy versátil, ya que puede acompañarse de quesos, aceitunas u otras tapas. Sin duda, es una preparación imprescindible dentro de la cocina española más tradicional y auténtica. ¡Y a disfrutar!.