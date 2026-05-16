Hojas de acelga rellena con carne: la receta casera que no falla

Esta receta de hojas de acelga rellenas con carne picada es ideal para quienes buscan una comida casera, nutritiva y llena de sabor. La acelga envuelve un relleno jugoso y bien condimentado que resulta irresistible. Es una receta práctica y perfecta para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!.

Una receta que les gustará a todos

Una receta que les gustará a todos

Ingredientes (rinde 4 porciones)

Hojas de acelga grandes — 12 unidades

Carne picada — 500 gramos

Cebolla — 1 unidad

Ajo — 1 diente

Arroz cocido — 150 gramos

Tomate triturado — 400 gramos

Aceite — 30 mililitros

Sal — 5 gramos

Pimienta — 2 gramos

Orégano — 3 gramos

Paso a paso para crear hojas de acelga rellenas con carne picada deliciosas

1- Hervir las hojas de acelga durante 1 minuto y enfriar en agua fría.

2- Picar la cebolla y el ajo.

3- Rehogar en el aceite hasta que estén tiernos.

4- Agregar la carne picada y cocinar hasta dorar.

5- Incorporar el arroz cocido, la sal, la pimienta y el orégano.

6- Colocar una porción del relleno sobre cada hoja de acelga y enrollar.

7- Distribuir los rollitos en una fuente.

8- Cubrir con el tomate triturado y cocinar en horno a 180 °C durante 25 minutos.

Prepará esta receta con ingredientes simples Prepará esta receta con ingredientes simples Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Las hojas de acelga rellenas con carne picada son una opción clásica y muy nutritiva de la cocina casera. Esta receta combina verduras, carne y arroz en una preparación completa y llena de sabor. Es ideal para almuerzos o cenas y se puede acompañar con puré, arroz o ensaladas. Además, su presentación en rollitos la hace muy atractiva y práctica para servir. La salsa de tomate aporta jugosidad y realza todos los sabores. Estas hojas rellenas caseras son deliciosas, rendidoras y perfectas para compartir en familia. ¡A disfrutar!