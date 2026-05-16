Hojas de acelga rellena con carne: la receta casera que no falla
La receta casera de hojas de acelga rellenas con carne picada es una opción nutritiva, llena de sabor que no falla y les gustará a todos
Esta receta de hojas de acelga rellenas con carne picada es ideal para quienes buscan una comida casera, nutritiva y llena de sabor. La acelga envuelve un relleno jugoso y bien condimentado que resulta irresistible. Es una receta práctica y perfecta para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!.
En pocas palabras
- Receta práctica: Hojas de acelga rellenas con carne picada, ideales para una comida casera y nutritiva.
- Preparación detallada: Incluye pasos para el rehogado de cebolla y ajo, cocción de la carne y armado de los rollitos.
- Cocción final: Los rollitos se cubren con tomate triturado y se hornean a 180 °C por 25 minutos.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Hojas de acelga grandes — 12 unidades
- Carne picada — 500 gramos
- Cebolla — 1 unidad
- Ajo — 1 diente
- Arroz cocido — 150 gramos
- Tomate triturado — 400 gramos
- Aceite — 30 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
- Orégano — 3 gramos
Paso a paso para crear hojas de acelga rellenas con carne picada deliciosas
1- Hervir las hojas de acelga durante 1 minuto y enfriar en agua fría.
2- Picar la cebolla y el ajo.
3- Rehogar en el aceite hasta que estén tiernos.
4- Agregar la carne picada y cocinar hasta dorar.
5- Incorporar el arroz cocido, la sal, la pimienta y el orégano.
6- Colocar una porción del relleno sobre cada hoja de acelga y enrollar.
7- Distribuir los rollitos en una fuente.
8- Cubrir con el tomate triturado y cocinar en horno a 180 °C durante 25 minutos.
De la cocina a la mesa
Las hojas de acelga rellenas con carne picada son una opción clásica y muy nutritiva de la cocina casera. Esta receta combina verduras, carne y arroz en una preparación completa y llena de sabor. Es ideal para almuerzos o cenas y se puede acompañar con puré, arroz o ensaladas. Además, su presentación en rollitos la hace muy atractiva y práctica para servir. La salsa de tomate aporta jugosidad y realza todos los sabores. Estas hojas rellenas caseras son deliciosas, rendidoras y perfectas para compartir en familia. ¡A disfrutar!