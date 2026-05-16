Cómo hacer una pizza caprese exquisita: receta con burrata, tomate y albahaca

Esta pizza une lo mejor de la ensalada caprese con la comodidad de una pizza casera. En esta receta la burrata no se hornea, sino que va cruda, entera, sobre la pizza caliente recién salida del horno, para que se temple con el calor residual. El resultado es una pizza que se ve de carta de restaurante italiano pero se arma en 15 minutos con masa comprada y toppings que encontrás en cualquier verdulería. ¡Manos a la obra!