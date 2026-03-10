Pizza sin TACC probá esta receta deliciosa con masa de papas

Si querés probar algo distinto, esta receta de pizza de masa de papas es una gran opción. La base hecha con papas queda dorada y suave, y combina perfecto con salsa de tomate y queso . Es una alternativa original para disfrutar una pizza casera muy sabrosa.

Algunas versiones de la receta de pizza de masa de papas incluyen queso dentro de la masa para más sabor.

1- Pelá las papas , cortalas en cubos y cocinalas en agua con sal hasta que estén tiernas.

2- Escurrí bien las papas y pisalas hasta formar un puré .

3- Agregá el huevo , la harina 0000 , la sal y la pimienta negra molida, luego mezclá hasta formar una masa .

4- Colocá la masa sobre una placa aceitada y estirala formando la base de la pizza.

5- Llevá la base al horno precalentado a 200 grados y horneá durante 15 minutos hasta que esté firme.

6- Retirá del horno y agregá la salsa de tomate por encima.

7- Sumá el queso mozzarella y las aceitunas verdes.

8- Espolvoreá el orégano seco.

9- Llevá nuevamente al horno y horneá durante 10 minutos más hasta que el queso se derrita.

Cuando pruebes esta masa pasará a ser la preferida de todos La receta de pizza de masa de papas suele ser más suave y húmeda que la pizza tradicional. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de pizza de masa de papas es una alternativa creativa a la pizza tradicional. La base hecha con papas queda suave por dentro y ligeramente dorada por fuera, creando una textura muy especial. Es ideal para quienes buscan variar la pizza convencional o incluso para aprovechar puré de papas que haya quedado. Podés agregar distintos ingredientes como jamón, rúcula, tomate fresco o cebolla para personalizarla. Se puede conservar en heladera hasta dos días y recalentarse en horno para recuperar su textura y sabor. ¡Probala!.