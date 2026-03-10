Pizza sin TACC probá esta receta deliciosa con masa de papas
Una receta diferente de pizza de masa de papas, crocante por fuera y suave por dentro, ideal para una comida casera fácil y muy sabrosa.
Si querés probar algo distinto, esta receta de pizza de masa de papas es una gran opción. La base hecha con papas queda dorada y suave, y combina perfecto con salsa de tomate y queso. Es una alternativa original para disfrutar una pizza casera muy sabrosa.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
-
700 gramos de papas.
120 gramos de harina 0000.
1 huevo (aproximadamente 60 gramos).
5 gramos de sal.
2 gramos de pimienta negra molida.
200 gramos de salsa de tomate.
200 gramos de queso mozzarella.
5 gramos de orégano seco.
40 gramos de aceitunas verdes.
20 gramos de aceite.
Paso a paso para crear una pizza de masa de papas deliciosa
1- Pelá las papas, cortalas en cubos y cocinalas en agua con sal hasta que estén tiernas.
2- Escurrí bien las papas y pisalas hasta formar un puré.
3- Agregá el huevo, la harina 0000, la sal y la pimienta negra molida, luego mezclá hasta formar una masa.
4- Colocá la masa sobre una placa aceitada y estirala formando la base de la pizza.
5- Llevá la base al horno precalentado a 200 grados y horneá durante 15 minutos hasta que esté firme.
6- Retirá del horno y agregá la salsa de tomate por encima.
7- Sumá el queso mozzarella y las aceitunas verdes.
8- Espolvoreá el orégano seco.
9- Llevá nuevamente al horno y horneá durante 10 minutos más hasta que el queso se derrita.
De la cocina a la mesa
Esta receta de pizza de masa de papas es una alternativa creativa a la pizza tradicional. La base hecha con papas queda suave por dentro y ligeramente dorada por fuera, creando una textura muy especial. Es ideal para quienes buscan variar la pizza convencional o incluso para aprovechar puré de papas que haya quedado. Podés agregar distintos ingredientes como jamón, rúcula, tomate fresco o cebolla para personalizarla. Se puede conservar en heladera hasta dos días y recalentarse en horno para recuperar su textura y sabor. ¡Probala!.