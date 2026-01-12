Tortilla paisana tradicional: receta fácil y completa

Esta receta de tortilla paisana es una variante tradicional y contundente de la tortilla española, ideal para comidas familiares. Combina papas, huevos y diversos ingredientes como chorizo y verduras , logrando un plato completo, sabroso y fácil de preparar, perfecto para cualquier momento del día.

La receta de tortilla paisana surgió como una versión más completa de la tortilla clásica.

La receta de tortilla paisana surgió como una versión más completa de la tortilla clásica.

1- Pela las papas y córtalas en cubos medianos.

2- Calienta el aceite en una sartén y fríe las papas a fuego medio hasta que estén tiernas.

3- Agrega la cebolla y los pimientos picados; cocina hasta que estén suaves.

4- Incorpora el chorizo en rodajas y cocina hasta que suelte su grasa.

5- Añade las arvejas y mezcla bien.

6- Bate los huevos con sal y pimienta.

7- Mezcla todos los ingredientes de la sartén con los huevos.

8- Vierte la mezcla nuevamente en la sartén y cocina a fuego bajo.

9- Da la vuelta a la tortilla y cocina hasta que esté dorada por ambos lados.

Cada región adapta la receta de tortilla paisana con ingredientes locales. Cada región adapta la receta de tortilla paisana con ingredientes locales. Lecturas

De la cocina a la mesa

La receta de tortilla paisana es una excelente opción para quienes buscan un plato completo, nutritivo y lleno de sabor. Gracias a la combinación de papas, huevos, chorizo y verduras, se obtiene una preparación equilibrada que puede servirse como plato principal o acompañamiento. Además, es una receta versátil que admite variaciones según los ingredientes disponibles, lo que la hace práctica para el día a día. Servida caliente o a temperatura ambiente, esta tortilla conserva su sabor y textura, convirtiéndose en una alternativa ideal para compartir en reuniones familiares o comidas informales. ¡A disfrutar!