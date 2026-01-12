Tortilla paisana tradicional: receta fácil y completa
Prepara esta receta paso a paso de tortilla paisana, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de tortilla paisana es una variante tradicional y contundente de la tortilla española, ideal para comidas familiares. Combina papas, huevos y diversos ingredientes como chorizo y verduras, logrando un plato completo, sabroso y fácil de preparar, perfecto para cualquier momento del día.
Ingredientes para una tortilla paisana perfecta
Rinde 4 porciones.
- 5 papas medianas (750 g).
- 6 huevos grandes (360 g).
- 1 chorizo fresco (150 g).
- ½ pimiento rojo (75 g).
- ½ pimiento verde (75 g).
- 1 cebolla mediana (150 g).
- 100 g de arvejas cocidas.
- 150 ml de aceite de oliva.
- 1 cucharadita de sal (5 g).
- ½ cucharadita de pimienta negra (2 g).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Pela las papas y córtalas en cubos medianos.
2- Calienta el aceite en una sartén y fríe las papas a fuego medio hasta que estén tiernas.
3- Agrega la cebolla y los pimientos picados; cocina hasta que estén suaves.
4- Incorpora el chorizo en rodajas y cocina hasta que suelte su grasa.
5- Añade las arvejas y mezcla bien.
6- Bate los huevos con sal y pimienta.
7- Mezcla todos los ingredientes de la sartén con los huevos.
8- Vierte la mezcla nuevamente en la sartén y cocina a fuego bajo.
9- Da la vuelta a la tortilla y cocina hasta que esté dorada por ambos lados.
De la cocina a la mesa
La receta de tortilla paisana es una excelente opción para quienes buscan un plato completo, nutritivo y lleno de sabor. Gracias a la combinación de papas, huevos, chorizo y verduras, se obtiene una preparación equilibrada que puede servirse como plato principal o acompañamiento. Además, es una receta versátil que admite variaciones según los ingredientes disponibles, lo que la hace práctica para el día a día. Servida caliente o a temperatura ambiente, esta tortilla conserva su sabor y textura, convirtiéndose en una alternativa ideal para compartir en reuniones familiares o comidas informales. ¡A disfrutar!