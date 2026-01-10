Receta de cocido madrileño casero con garbanzos tiernos y carne de ternera

Esta receta de cocido madrileño es uno de los platos más representativos de la cocina tradicional española. Elaborado a fuego lento, combina legumbres, carnes y verduras en un guiso contundente y reconfortante, ideal para compartir en familia y disfrutar de sabores intensos durante los días más frescos.

Cada familia adapta la receta de cocido según sus gustos.

1- Pon los garbanzos en remojo la noche anterior con abundante agua.

2- En una olla grande, coloca el agua y lleva a ebullición.

3- Agrega las carnes, el hueso de jamón y el tocino.

4- Cocina a fuego medio y retira la espuma que se forme.

5- Incorpora los garbanzos escurridos y cocina a fuego lento.

6- Añade las zanahorias, el puerro y las patatas enteras.

7- Incorpora el chorizo en la última hora de cocción.

8- Cocina durante 2 a 3 horas hasta que todo esté tierno.

9- Retira parte del caldo y cuece los fideos para la sopa.

10- Sirve el cocido en vuelcos tradicionales o todo junto.

La receta original nació como un plato humilde y nutritivo.

De la cocina a la mesa

La receta de cocido madrileño es sinónimo de tradición, paciencia y sabor profundo. Su cocción lenta permite que los ingredientes se integren perfectamente, logrando un caldo lleno de matices y carnes jugosas. Este plato se disfruta comúnmente en varios tiempos, comenzando con la sopa, seguido de los garbanzos y verduras, y finalmente las carnes. Es una receta ideal para reuniones familiares, ya que rinde bien y se conserva perfectamente para otros días. Preparar cocido madrileño en casa es una forma deliciosa de mantener viva una de las grandes joyas culinarias de España. ¡A disfrutar!