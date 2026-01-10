Receta de cocido madrileño casero con garbanzos tiernos y carne de ternera
Prepara esta receta paso a paso de cocido madrileño, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de cocido madrileño es uno de los platos más representativos de la cocina tradicional española. Elaborado a fuego lento, combina legumbres, carnes y verduras en un guiso contundente y reconfortante, ideal para compartir en familia y disfrutar de sabores intensos durante los días más frescos.
Ingredientes para un cocido madrileño con garbanzos perfecto.
Rinde 6 porciones.
- 500 g de garbanzos secos.
- 1,5 litros de agua.
- 400 g de morcillo de ternera.
- 300 g de panceta fresca.
- 250 g de chorizo.
- 200 g de tocino salado.
- 1 hueso de jamón.
- 1 gallina o pollo (300 g).
- 2 zanahorias medianas (200 g).
- 2 patatas medianas (300 g).
- 1 puerro (120 g).
- Sal al gusto.
- Fideos finos (100 g) para la sopa.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Pon los garbanzos en remojo la noche anterior con abundante agua.
2- En una olla grande, coloca el agua y lleva a ebullición.
3- Agrega las carnes, el hueso de jamón y el tocino.
4- Cocina a fuego medio y retira la espuma que se forme.
5- Incorpora los garbanzos escurridos y cocina a fuego lento.
6- Añade las zanahorias, el puerro y las patatas enteras.
7- Incorpora el chorizo en la última hora de cocción.
8- Cocina durante 2 a 3 horas hasta que todo esté tierno.
9- Retira parte del caldo y cuece los fideos para la sopa.
10- Sirve el cocido en vuelcos tradicionales o todo junto.
De la cocina a la mesa
La receta de cocido madrileño es sinónimo de tradición, paciencia y sabor profundo. Su cocción lenta permite que los ingredientes se integren perfectamente, logrando un caldo lleno de matices y carnes jugosas. Este plato se disfruta comúnmente en varios tiempos, comenzando con la sopa, seguido de los garbanzos y verduras, y finalmente las carnes. Es una receta ideal para reuniones familiares, ya que rinde bien y se conserva perfectamente para otros días. Preparar cocido madrileño en casa es una forma deliciosa de mantener viva una de las grandes joyas culinarias de España. ¡A disfrutar!