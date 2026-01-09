Potaje de garbanzos tradicional: receta fácil y reconfortante
Prepara esta receta paso a paso de potaje de garbanzos, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de potaje de garbanzos es un plato tradicional, reconfortante y nutritivo, ideal para los días frescos. Su preparación combina legumbres, verduras y especias que se cocinan lentamente para lograr un guiso lleno de sabor, aromas profundos y una textura suave que recuerda a la cocina casera de siempre.
Ingredientes para un potaje de garbanzos perfecto
Rinde 4 porciones.
- 400 g de garbanzos secos (remojados 12 horas)
- 1 litro de agua o caldo de verduras
- 1 cebolla mediana (120 g), picada
- 2 dientes de ajo (10 g), picados
- 1 zanahoria grande (120 g), en rodajas
- 1 papa mediana (200 g), en cubos
- 1 tomate maduro (150 g), triturado
- 50 ml de aceite de oliva
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de pimentón dulce (5 g)
- ½ cucharadita de comino molido (2 g)
- Sal al gusto
- Perejil fresco picado (opcional)
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Escurre los garbanzos remojados y resérvalos.
2- Calienta el aceite de oliva en una olla grande.
3- Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
4- Agrega la zanahoria y cocina durante 3 minutos.
5- Incorpora el tomate triturado y cocina hasta que se concentre.
6- Añade el pimentón y el comino, mezcla rápidamente.
7- Incorpora los garbanzos, la papa y la hoja de laurel.
8- Vierte el agua o caldo caliente y ajusta de sal.
9- Cocina a fuego medio-bajo durante 60–70 minutos, hasta que los garbanzos estén tiernos.
10- Retira del fuego, deja reposar unos minutos y sirve caliente.
De la cocina a la mesa
La receta de potaje de garbanzos es una preparación sencilla que destaca por su valor nutricional y sabor reconfortante. Gracias a la cocción lenta, los ingredientes se integran de manera armoniosa, dando como resultado un plato completo y equilibrado. Este potaje es ideal para comidas familiares, ya que se puede preparar con antelación y suele mejorar su sabor con el reposo. Además, permite múltiples variaciones según los gustos personales, añadiendo espinacas, chorizo o bacalao. Sin duda, es una receta tradicional que nunca pasa de moda. ¡A disfrutar!