Potaje de garbanzos tradicional: receta fácil y reconfortante

Esta receta de potaje de garbanzos es un plato tradicional, reconfortante y nutritivo, ideal para los días frescos. Su preparación combina legumbres , verduras y especias que se cocinan lentamente para lograr un guiso lleno de sabor, aromas profundos y una textura suave que recuerda a la cocina casera de siempre.

La receta original admite muchas variantes según la región y los ingredientes disponibles.

2- Calienta el aceite de oliva en una olla grande.

3- Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.

4- Agrega la zanahoria y cocina durante 3 minutos.

5- Incorpora el tomate triturado y cocina hasta que se concentre.

6- Añade el pimentón y el comino, mezcla rápidamente.

7- Incorpora los garbanzos, la papa y la hoja de laurel.

8- Vierte el agua o caldo caliente y ajusta de sal.

9- Cocina a fuego medio-bajo durante 60–70 minutos, hasta que los garbanzos estén tiernos.

10- Retira del fuego, deja reposar unos minutos y sirve caliente.

La receta de potaje de garbanzos tiene siglos de tradición en la cocina mediterránea.

De la cocina a la mesa

La receta de potaje de garbanzos es una preparación sencilla que destaca por su valor nutricional y sabor reconfortante. Gracias a la cocción lenta, los ingredientes se integran de manera armoniosa, dando como resultado un plato completo y equilibrado. Este potaje es ideal para comidas familiares, ya que se puede preparar con antelación y suele mejorar su sabor con el reposo. Además, permite múltiples variaciones según los gustos personales, añadiendo espinacas, chorizo o bacalao. Sin duda, es una receta tradicional que nunca pasa de moda. ¡A disfrutar!