Receta de huevos a la flamenca: el plato andaluz más colorido y sabroso paso a paso

Esta receta de huevos a la flamenca es un plato andaluz lleno de color, sabor y tradición. Con ingredientes sencillos como verduras , chorizo y jamón , esta receta se prepara al horno y combina lo mejor de la cocina casera española. Es ideal para disfrutar en familia o como comida completa.

Aunque la versión clásica lleva chorizo y jamón, esta receta admite variaciones con verduras, morcilla o incluso mariscos.

1- Pela y corta las patatas en cubos pequeños; fríelas en aceite de oliva hasta que estén doradas. Escurre y reserva.

2- En una sartén, sofríe la cebolla, el ajo y el pimiento picados hasta que estén tiernos.

3- Añade el tomate y cocina a fuego medio unos 10 minutos, hasta que se forme una salsa espesa.

4- Incorpora los guisantes, el jamón y el chorizo; cocina unos minutos más para integrar sabores.

5- Agrega las patatas fritas al sofrito y mezcla bien.

6- Distribuye la mezcla en cazuelas individuales aptas para horno o en una fuente grande.

7- Haz un hueco en cada porción y casca un huevo encima.

8- Hornea a 180 °C durante 8–10 minutos, hasta que las claras estén cuajadas pero las yemas sigan tiernas.

9- Sirve caliente, espolvoreando un poco de pimentón si lo deseas.

Se cree que la receta nació en Sevilla, donde era común preparar los huevos al horno en cazuelas de barro.

De la cocina a la mesa

Los huevos a la flamenca son una receta que refleja la alegría y el espíritu de Andalucía. Su colorido plato combina verduras, embutidos y huevos en una mezcla perfecta de sabores. Es una preparación humilde pero llena de carácter, ideal para un almuerzo reconfortante. Además, su versatilidad permite adaptarla con otros ingredientes como morcilla o jamón ibérico. El secreto está en hornear los huevos justo hasta que la yema quede cremosa. Servidos directamente en cazuela de barro, los huevos a la flamenca son una receta que enamora tanto por su presentación como por su sabor casero y tradicional. ¡A disfrutar!