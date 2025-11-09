Receta de huevos a la flamenca: el plato andaluz más colorido y sabroso paso a paso
Prepara esta receta paso a paso de huevos a la flamenca, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de huevos a la flamenca es un plato andaluz lleno de color, sabor y tradición. Con ingredientes sencillos como verduras, chorizo y jamón, esta receta se prepara al horno y combina lo mejor de la cocina casera española. Es ideal para disfrutar en familia o como comida completa.
Te Podría Interesar
Ingredientes para unos huevos a la flamenca perfectos
Rinde 4 porciones
- 4 huevos.
- 2 patatas medianas.
- 1 cebolla.
- 1 pimiento rojo.
- 100 g de guisantes.
- 100 g de jamón serrano en taquitos.
- 100 g de chorizo en rodajas.
- 2 tomates maduros (o 200 g de tomate triturado).
- 2 dientes de ajo.
- Aceite de oliva virgen extra.
- Sal y pimienta al gusto.
- Pimentón dulce (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Pela y corta las patatas en cubos pequeños; fríelas en aceite de oliva hasta que estén doradas. Escurre y reserva.
2- En una sartén, sofríe la cebolla, el ajo y el pimiento picados hasta que estén tiernos.
3- Añade el tomate y cocina a fuego medio unos 10 minutos, hasta que se forme una salsa espesa.
4- Incorpora los guisantes, el jamón y el chorizo; cocina unos minutos más para integrar sabores.
5- Agrega las patatas fritas al sofrito y mezcla bien.
6- Distribuye la mezcla en cazuelas individuales aptas para horno o en una fuente grande.
7- Haz un hueco en cada porción y casca un huevo encima.
8- Hornea a 180 °C durante 8–10 minutos, hasta que las claras estén cuajadas pero las yemas sigan tiernas.
9- Sirve caliente, espolvoreando un poco de pimentón si lo deseas.
De la cocina a la mesa
Los huevos a la flamenca son una receta que refleja la alegría y el espíritu de Andalucía. Su colorido plato combina verduras, embutidos y huevos en una mezcla perfecta de sabores. Es una preparación humilde pero llena de carácter, ideal para un almuerzo reconfortante. Además, su versatilidad permite adaptarla con otros ingredientes como morcilla o jamón ibérico. El secreto está en hornear los huevos justo hasta que la yema quede cremosa. Servidos directamente en cazuela de barro, los huevos a la flamenca son una receta que enamora tanto por su presentación como por su sabor casero y tradicional. ¡A disfrutar!