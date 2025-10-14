Receta auténtica de croquetas de jamón ibérico con textura cremosa
Prepara esta receta de croquetas de jamón ibérico, perfectas para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.
Esta receta de croquetas de jamón ibérico es un clásico de la gastronomía española, reconocida por su textura cremosa y su sabor inconfundible. Perfectas como tapa o aperitivo, las croquetas son un bocado irresistible que combina una suave bechamel con el toque salado del jamón curado.
Te Podría Interesar
Ingredientes para unas croquetas perfectas
Rinde: 6 porciones
- 100 g de jamón ibérico picado.
- 1 litro de leche entera.
- 80 g de mantequilla.
- 80 g de harina de trigo.
- 2 huevos.
- Pan rallado al gusto.
- Aceite de oliva para freír.
- Nuez moscada al gusto.
- Sal y pimienta al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
- En una sartén, derrite la mantequilla y añade la harina; mezcla hasta formar una masa suave.
- Incorpora la leche poco a poco, sin dejar de mover, para obtener una bechamel espesa y sin grumos.
- Agrega el jamón ibérico picado, sal, pimienta y nuez moscada. Cocina unos minutos más.
- Deja enfriar la mezcla en el refrigerador por al menos 2 horas.
- Forma las croquetas con las manos, pásalas por huevo batido y luego por pan rallado.
- Fríelas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas.
- Escúrrelas en papel absorbente antes de servir.
De la cocina a la mesa
Las croquetas de jamón ibérico representan la esencia de la cocina española: sencillez, aprovechamiento y sabor. Su interior cremoso contrasta con la capa crujiente que las recubre, convirtiéndolas en un manjar ideal para compartir. Puedes acompañarlas con una copa de vino blanco o una cerveza fría para disfrutar una experiencia española auténtica.