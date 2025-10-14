Presenta:

Tendencias

|

Receta

Receta auténtica de croquetas de jamón ibérico con textura cremosa

Prepara esta receta de croquetas de jamón ibérico, perfectas para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.

Candela Spann

La textura perfecta se logra cuando el interior es cremoso pero firme, sin que la croqueta se deshaga al freír. ¡Disfruta haciendo esta hermosa receta!

La textura perfecta se logra cuando el interior es cremoso pero firme, sin que la croqueta se deshaga al freír. ¡Disfruta haciendo esta hermosa receta!

Shutterstock

Esta receta de croquetas de jamón ibérico es un clásico de la gastronomía española, reconocida por su textura cremosa y su sabor inconfundible. Perfectas como tapa o aperitivo, las croquetas son un bocado irresistible que combina una suave bechamel con el toque salado del jamón curado.

Te Podría Interesar

Las croquetas son una de las tapas más servidas en bares y tabernas de toda España.
Las croquetas son una de las tapas m&aacute;s servidas en bares y tabernas de toda Espa&ntilde;a. &iexcl;Aprende la receta aqu&iacute;!

Las croquetas son una de las tapas más servidas en bares y tabernas de toda España. ¡Aprende la receta aquí!

Ingredientes para unas croquetas perfectas

Rinde: 6 porciones

  • 100 g de jamón ibérico picado.
  • 1 litro de leche entera.
  • 80 g de mantequilla.
  • 80 g de harina de trigo.
  • 2 huevos.
  • Pan rallado al gusto.
  • Aceite de oliva para freír.
  • Nuez moscada al gusto.
  • Sal y pimienta al gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. En una sartén, derrite la mantequilla y añade la harina; mezcla hasta formar una masa suave.
  2. Incorpora la leche poco a poco, sin dejar de mover, para obtener una bechamel espesa y sin grumos.
  3. Agrega el jamón ibérico picado, sal, pimienta y nuez moscada. Cocina unos minutos más.
  4. Deja enfriar la mezcla en el refrigerador por al menos 2 horas.
  5. Forma las croquetas con las manos, pásalas por huevo batido y luego por pan rallado.
  6. Fríelas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas.
  7. Escúrrelas en papel absorbente antes de servir.

En algunos hogares españoles, preparar croquetas es una tradición familiar transmitida de generación en generación.
En algunos hogares espa&ntilde;oles, preparar esta receta es una tradici&oacute;n familiar transmitida de generaci&oacute;n en generaci&oacute;n.

En algunos hogares españoles, preparar esta receta es una tradición familiar transmitida de generación en generación.

De la cocina a la mesa

Las croquetas de jamón ibérico representan la esencia de la cocina española: sencillez, aprovechamiento y sabor. Su interior cremoso contrasta con la capa crujiente que las recubre, convirtiéndolas en un manjar ideal para compartir. Puedes acompañarlas con una copa de vino blanco o una cerveza fría para disfrutar una experiencia española auténtica.

Archivado en

Notas Relacionadas