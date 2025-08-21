Vino vs cerveza: un evento exclusivo de MDZ para cerrar una grieta histórica

En el marco del Ciclo de Charlas de MDZ, se llevará a cabo un nuevo encuentro con referentes de ambas industrias para debatir sobre estas bebidas.

El vino y la cerveza volverán a ser el eje de la discusión en el Ciclo de Charlas MDZ, esta vez en Mendoza.

Aunque muchas veces se los ha planteado como rivales que dividen opiniones, el vino y la cerveza son dos bebidas que forman parte de la idiosincrasia de los argentinos. Es por eso que, en el marco del exclusivo Ciclo de Charlas MDZ, que reúne a los especialistas de diferentes sectores de la industria argentina para generar debates enriquecedores, volverán a ser los protagonistas.

Esta vez en Mendoza, en el salón Terroir del Hotel Hualta, ante una selecta audiencia referentes en la vitivinicultura y la cervecería expondrán sobre las distintas variedades, los maridajes, los productos sin alcohol, la convivencia de ambas industrias, entre otros ejes temáticos.

Por un lado, Federico Gambetta, quien nos invitará a conocer más sobre el vino. Federico es enólogo y se formó como Ingeniero Agrónomo en la Universidad Nacional de Cuyo. Realizó investigaciones sobre los efectos del cambio climático en el Malbec en el INTA. Su carrera lo llevó a realizar vendimias en Francia y Napa Valley, además de trabajar en el equipo de Catena Zapata. Durante siete vendimias fue supervisor de enología en Bodegas CARO, la alianza entre Catena Zapata y los Rothschild. Desde 2020 es enólogo principal en Altos Las Hormigas, donde lidera la elaboración de vinos con pasión por la viña.

Por el otro, Verónica Ramírez Sterponi, quien se unirá a nosotros para destapar los secretos más fascinantes del mundo de la cerveza. Ella es licenciada en enología y especialista en producción de cerveza por la Universidad de Alicante. Con una amplia experiencia en fermentación de alimentos, es actualmente gerenta de planta de producción en 23 Ríos, una de las cervecerías referentes de la región.