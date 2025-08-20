Caipiriña de vino rosado, la receta del trago que conquista la coctelería de autor

Frescura, frutas y el toque del vino rosado se combinan en un cóctel que marca tendencia en las barras.

La coctelería con vino gana terreno y el vino rosado se convierte en protagonista de uno de los tragos más frescos y originales de la temporada. En este episodio de Un Minuto por Sabor, la propuesta es preparar una Caipiriña de vino rosado, una versión creativa que combina frutas, aromas y texturas para brindar en cualquier momento del día.

El vino y una tendencia que crece en las barras La mezcla de vino con ingredientes frescos y cítricos se afianza como una tendencia en auge. Creativa, versátil y con identidad propia, la coctelería con vino invita a descubrir nuevos matices y experiencias sensoriales.

Cómo preparar una Caipiriña de vino rosado

caipi Ingredientes: Gajos de cítricos (naranja y limón)

50 ml de almíbar

Vino rosado

Preparación: En un vaso, colocar los trozos de cítricos, el almíbar y machacar suavemente. Agregar hielo, verter el vino rosado y agitar en coctelera. Servir en vaso, decorar con rodajas de cítricos y menta fresca.