Panna cotta con Torrontés: la receta que conquista paladares

La clásica receta de panna cotta italiana se renueva con un toque argentino y el sabor del Torrontés, en una creación única de la chef mendocina Andrea Blanco.

Un clásico de la repostería italiana se viste de aromas y sabores argentinos. La chef Andrea Claudia Blanco, reconocida por su trabajo como maestra de pasteleros en la Escuela Internacional Islas Malvinas, propone una versión irresistible de la tradicional receta de panna cotta, realzada con una delicada reducción de Torrontés, el varietal blanco emblemático del noroeste argentino.

Chef Blanco Tradición y creatividad en un mismo postre La elegancia y cremosidad de la clásica receta de panna cotta se fusionan con los matices frutales y florales del vino, dando como resultado un postre sofisticado que rinde homenaje tanto a la tradición como a la innovación.

El ritual de cocinar recetas con vino Para la chef, cocinar con vino es un placer que combina técnica y disfrute: descorchar una botella, añadir una medida a la preparación, servir una copa y dejar que el resto acompañe la ocasión. Un círculo virtuoso donde el vino no solo es ingrediente, sino protagonista de la experiencia.

