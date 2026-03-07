¡Volvete un maestro pizzero!: receta de pizza con rúcula y jamón crudo y sorprendé a todos
Esta receta irresistible de pizza con rúcula y jamón crudo, fresca, crocante y llena de sabor, es ideal para una cena especial o una picada gourmet.
Si te gustan las combinaciones frescas y sabrosas, esta receta de pizza con rúcula y jamón crudo es perfecta. La base de pizza caliente con queso mozzarella, coronada con rúcula fresca y jamón crudo, logra un contraste increíble de sabores y texturas muy popular en pizzerías.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
500 gramos de harina 0000
10 gramos de sal
10 gramos de levadura fresca
300 gramos de agua tibia.
30 gramos de aceite de oliva.
300 gramos de queso mozzarella rallado.
120 gramos de jamón crudo en fetas.
80 gramos de rúcula fresca.
30 gramos de aceite de oliva extra.
20 gramos de queso parmesano rallado.
Paso a paso para crear una pizza con rúcula y jamón crudo deliciosa
1- En un bol grande mezclá la harina 0000, la sal y la levadura fresca desgranada.
2- Agregá el agua tibia y el aceite de oliva, luego amasá hasta lograr una masa suave y elástica.
3- Dejá reposar la masa tapada durante 40 minutos hasta que leve y aumente su tamaño.
4- Estirá la masa sobre una pizzera aceitada formando la base de la pizza.
5- Distribuí el queso mozzarella rallado sobre la masa.
6- Llevá al horno fuerte precalentado a 220 grados.
7- Horneá durante 12 a 15 minutos hasta que la pizza esté dorada y el queso derretido.
8- Retirá del horno y agregá por arriba la rúcula fresca, el jamón crudo y el queso parmesano rallado.
9- Rociá con aceite de oliva extra y serví enseguida.
De la cocina a la mesa
Esta receta de pizza con rúcula y jamón crudo es ideal para quienes buscan una pizza con un toque más fresco y gourmet. El contraste entre la pizza caliente, el jamón crudo y la rúcula fresca crea un sabor equilibrado y muy aromático. El secreto está en agregar la rúcula y el jamón al final, así conservan su textura y sabor. Es perfecta para una cena con amigos o para una picada especial. Si sobra, podés recalentar la base unos minutos en horno fuerte y volver a agregar rúcula fresca antes de servir. ¡Disfrutala!.