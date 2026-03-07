¡Volvete un maestro pizzero!: receta de pizza con rúcula y jamón crudo y sorprendé a todos

Si te gustan las combinaciones frescas y sabrosas, esta receta de pizza con rúcula y jamón crudo es perfecta. La base de pizza caliente con queso mozzarella , coronada con rúcula fresca y jamón crudo , logra un contraste increíble de sabores y texturas muy popular en pizzerías.

En restaurantes italianos modernos, la receta de pizza con rúcula y jamón crudo es una de las pizzas más elegidas por su perfil gourmet.

Esta receta es la combinación perfecta de ingredientes

1- En un bol grande mezclá la harina 0000 , la sal y la levadura fresca desgranada.

2- Agregá el agua tibia y el aceite de oliva , luego amasá hasta lograr una masa suave y elástica.

3- Dejá reposar la masa tapada durante 40 minutos hasta que leve y aumente su tamaño.

4- Estirá la masa sobre una pizzera aceitada formando la base de la pizza.

5- Distribuí el queso mozzarella rallado sobre la masa.

6- Llevá al horno fuerte precalentado a 220 grados.

7- Horneá durante 12 a 15 minutos hasta que la pizza esté dorada y el queso derretido.

8- Retirá del horno y agregá por arriba la rúcula fresca, el jamón crudo y el queso parmesano rallado.

9- Rociá con aceite de oliva extra y serví enseguida.

Pizza con rúcula y jamón crudo estilo gourmet En muchas cocinas, la receta de pizza con rúcula y jamón crudo se termina con un chorrito de aceite de oliva para resaltar los sabores. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de pizza con rúcula y jamón crudo es ideal para quienes buscan una pizza con un toque más fresco y gourmet. El contraste entre la pizza caliente, el jamón crudo y la rúcula fresca crea un sabor equilibrado y muy aromático. El secreto está en agregar la rúcula y el jamón al final, así conservan su textura y sabor. Es perfecta para una cena con amigos o para una picada especial. Si sobra, podés recalentar la base unos minutos en horno fuerte y volver a agregar rúcula fresca antes de servir. ¡Disfrutala!.