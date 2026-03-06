¡Deleita a todos! receta de fugazzeta rellena con mucho queso paso a paso
Una receta irresistible de pizza fugazzeta rellena, con mucha cebolla, queso fundido y masa esponjosa, ideal para disfrutar como en una pizzería porteña.
Si hay una pizza bien porteña que conquista a cualquiera, es esta receta de pizza fugazzeta rellena. Con abundante cebolla, queso derretido y masa alta y esponjosa, esta pizza es un clásico de las pizzerías de barrio. Perfecta para compartir, esta versión casera queda tan rica como la de mostrador.
Rinde 8 porciones
Ingredientes
-
500 gramos de harina 0000.
10 gramos de sal.
10 gramos de levadura fresca.
300 gramos de agua tibia.
30 gramos de aceite de oliva.
600 gramos de queso mozzarella en fetas.
500 gramos de cebolla blanca en pluma.
5 gramos de orégano seco.
2 gramos de pimienta negra molida.
30 gramos de aceite de oliva extra para la cebolla.
Paso a paso para crear una pizza fugazzeta rellena deliciosa
1- En un bol grande mezclar la harina 0000, la sal y la levadura fresca desgranada.
2- Agregar el agua tibia y el aceite de oliva, y amasar hasta lograr una masa suave y elástica.
3- Tapar y dejar leudar durante 40 minutos hasta que duplique su tamaño.
4- Cortar la masa en dos partes y estirar dos discos del tamaño del molde.
5- Colocar un disco en una pizzera aceitada y cubrir con el queso mozzarella en fetas.
6- Tapar con el segundo disco y sellar bien los bordes.
7- Cubrir la superficie con la cebolla blanca en pluma, rociar con aceite de oliva, orégano seco y pimienta negra molida.
8- Hornear en horno fuerte a 220 grados durante 25 a 30 minutos hasta que la pizza esté dorada.
De la cocina a la mesa
Preparar esta receta de pizza fugazzeta rellena en casa es traer el espíritu de las pizzerías porteñas directo a la mesa. La combinación de cebolla dulce con mucho queso mozzarella fundido es simplemente irresistible. El secreto está en cortar la cebolla bien fina y no escatimar en relleno. Si sobra —algo difícil— podés guardarla en heladera hasta dos días y recalentarla en horno fuerte para recuperar la textura. ¡Una pizza irresistible!.