¡Deleita a todos! receta de fugazzeta rellena con mucho queso paso a paso

Si hay una pizza bien porteña que conquista a cualquiera, es esta receta de pizza fugazzeta rellena. Con abundante cebolla , queso derretido y masa alta y esponjosa, esta pizza es un clásico de las pizzerías de barrio. Perfecta para compartir, esta versión casera queda tan rica como la de mostrador.

La receta de pizza fugazzeta rellena nació en las pizzerías de Buenos Aires gracias a la influencia de inmigrantes italianos.

30 gramos de aceite de oliva extra para la cebolla.

1- En un bol grande mezclar la harina 0000 , la sal y la levadura fresca desgranada.

2- Agregar el agua tibia y el aceite de oliva , y amasar hasta lograr una masa suave y elástica.

3- Tapar y dejar leudar durante 40 minutos hasta que duplique su tamaño.

4- Cortar la masa en dos partes y estirar dos discos del tamaño del molde.

5- Colocar un disco en una pizzera aceitada y cubrir con el queso mozzarella en fetas.

6- Tapar con el segundo disco y sellar bien los bordes.

7- Cubrir la superficie con la cebolla blanca en pluma, rociar con aceite de oliva, orégano seco y pimienta negra molida.

8- Hornear en horno fuerte a 220 grados durante 25 a 30 minutos hasta que la pizza esté dorada.

De la cocina a la mesa

Preparar esta receta de pizza fugazzeta rellena en casa es traer el espíritu de las pizzerías porteñas directo a la mesa. La combinación de cebolla dulce con mucho queso mozzarella fundido es simplemente irresistible. El secreto está en cortar la cebolla bien fina y no escatimar en relleno. Si sobra —algo difícil— podés guardarla en heladera hasta dos días y recalentarla en horno fuerte para recuperar la textura. ¡Una pizza irresistible!.