Deslumbrá con esta receta de rabas a la romana crocantes como en la costa
Una receta clásica de rabas a la romana bien crocantes, doradas y sabrosas, perfectas para picar en casa y que nadie pueda resistirse.
Si hay un clásico infaltable en cualquier bodegón costero, es esta receta de rabas bien doradas y crocantes. Las rabas a la romana son simples, rendidoras y perfectas para compartir con limón recién exprimido. Con pocos ingredientes y buenos trucos, podés lograr en casa un resultado espectacular.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
800 gramos de anillos de calamar frescos.
200 gramos de harina 0000.
2 gramos de sal.
1 gramo de pimienta negra molida.
2 huevos (aproximadamente 120 gramos).
200 gramos de agua fría con gas.
1000 gramos de aceite para freír.
2 limones cortados en gajos (aproximadamente 200 gramos).
Paso a paso para crear unas rabas a la romana deliciosas
1- Secá bien los anillos de calamar frescos con papel de cocina para evitar salpicaduras al freír.
2- En un bol, mezclá la harina 0000, la sal y la pimienta negra molida.
3- Aparte, batí los huevos e incorpora el agua fría con gas para lograr una mezcla aireada.
4- Integrá los secos con los líquidos hasta obtener un rebozado liviano, sin batir de más.
5- Calentá el aceite para freír en una olla profunda hasta que esté bien caliente, pero sin humear.
6- Pasá los calamares por la mezcla y fríe en tandas chicas para que no baje la temperatura.
7- Cociná hasta que estén doradas y crocantes, aproximadamente 2 a 3 minutos.
8- Retiráy escurre sobre papel absorbente. Serví enseguida con limones cortados en gajos.
De la cocina a la mesa
Preparar esta receta de rabas a la romana en casa es traer un pedacito de la costa a tu mesa. El secreto está en freírlas poco tiempo para que queden tiernas por dentro y crocantes por fuera. Si querés un extra de sabor, podés sumar un toque de ajo en polvo al rebozado. Ideales para picadas, reuniones o un viernes a la noche con onda bodegonera. ¡Y listas!.