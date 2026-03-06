Deslumbrá con esta receta de rabas a la romana crocantes como en la costa

Si hay un clásico infaltable en cualquier bodegón costero, es esta receta de rabas bien doradas y crocantes. Las rabas a la romana son simples, rendidoras y perfectas para compartir con limón recién exprimido. Con pocos ingredientes y buenos trucos, podés lograr en casa un resultado espectacular.

El secreto mejor guardado de la receta de rabas a la romana es freírlas pocos minutos para que no queden gomosas.

1- Secá bien los anillos de calamar frescos con papel de cocina para evitar salpicaduras al freír.

2- En un bol, mezclá la harina 0000 , la sal y la pimienta negra molida .

3- Aparte, batí los huevos e incorpora el agua fría con gas para lograr una mezcla aireada.

4- Integrá los secos con los líquidos hasta obtener un rebozado liviano, sin batir de más.

5- Calentá el aceite para freír en una olla profunda hasta que esté bien caliente, pero sin humear.

6- Pasá los calamares por la mezcla y fríe en tandas chicas para que no baje la temperatura.

7- Cociná hasta que estén doradas y crocantes, aproximadamente 2 a 3 minutos.

8- Retiráy escurre sobre papel absorbente. Serví enseguida con limones cortados en gajos.

Uno de los platos más pedidos en la Costa Argentina La receta de rabas a la romana se popularizó en Argentina gracias a la inmigración italiana y se volvió infaltable en bodegones porteños. Diario UNO

De la cocina a la mesa

Preparar esta receta de rabas a la romana en casa es traer un pedacito de la costa a tu mesa. El secreto está en freírlas poco tiempo para que queden tiernas por dentro y crocantes por fuera. Si querés un extra de sabor, podés sumar un toque de ajo en polvo al rebozado. Ideales para picadas, reuniones o un viernes a la noche con onda bodegonera. ¡Y listas!.