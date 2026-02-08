Aroma que abre el apetito: receta de pan de ajo estrella del verano
Convertí cualquier comida en una fiesta con esta receta de pan de ajo para el verano, ideal para picadas, parrilladas o cenas livianas con mucho sabor.
El aroma irresistible del pan recién horneado siempre invita a compartir. Esta receta de pan de ajo es perfecta para el verano, cuando buscamos opciones sabrosas, fáciles y rendidoras para reuniones o picadas. Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, vas a lograr un pan dorado, perfumado y delicioso que conquista a todos.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
1 pan tipo flauta o baguette grande.
3 dientes de ajo.
60 g de manteca blanda.
2 cucharadas de aceite de oliva.
2 cucharadas de perejil fresco picado.
1 pizca de sal.
30 g de queso rallado (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Precalentá el horno a temperatura media (180 °C).
2. Cortá el pan en rodajas sin llegar hasta la base, para que quede entero pero con aberturas.
3. Picá bien chiquitos los dientes de ajo y mezclalos en un bowl con la manteca blanda, el aceite de oliva, el perejil y la sal.
4. Si te gusta más sabroso, agregá queso rallado a la mezcla y uní todo hasta formar una pasta.
5. Untá la preparación entre cada corte del pan, tratando de que se distribuya bien.
6. Envolvé el pan en papel aluminio y llevalo al horno durante 10 minutos.
7. Retirá el papel y horneá 5 a 7 minutos más para que se dore y quede crocante.
8. Sacalo del horno y servilo caliente para disfrutar su aroma irresistible.
De la cocina a tu mesa
El pan de ajo se popularizó en EE. UU., pero hoy es infaltable en todo el mundo. En verano queda genial en picadas. Conservá las sobras en heladera hasta 2 días y recalentá en horno para que recupere su textura crocante ¡Y saborealo en el momento que quieras!.