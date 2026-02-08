Presenta:

Tendencias

|

Receta

Aroma que abre el apetito: receta de pan de ajo estrella del verano

Convertí cualquier comida en una fiesta con esta receta de pan de ajo para el verano, ideal para picadas, parrilladas o cenas livianas con mucho sabor.

Candela Spann

¡Explosión de sabor! receta de pan de ajo casero para disfrutar este verano.

¡Explosión de sabor! receta de pan de ajo casero para disfrutar este verano.

Comedera

El aroma irresistible del pan recién horneado siempre invita a compartir. Esta receta de pan de ajo es perfecta para el verano, cuando buscamos opciones sabrosas, fáciles y rendidoras para reuniones o picadas. Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, vas a lograr un pan dorado, perfumado y delicioso que conquista a todos.

Apurate a comer porque apenas lo lleves a tu mesa volará
Muchas familias tienen su propia receta de pan de ajo, agregando queso, hierbas o incluso un toque picante.

Muchas familias tienen su propia receta de pan de ajo, agregando queso, hierbas o incluso un toque picante.

Rinde: 6 porciones

Te Podría Interesar

Ingredientes

  • 1 pan tipo flauta o baguette grande.

  • 3 dientes de ajo.

  • 60 g de manteca blanda.

  • 2 cucharadas de aceite de oliva.

  • 2 cucharadas de perejil fresco picado.

  • 1 pizca de sal.

  • 30 g de queso rallado (opcional).

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Precalentá el horno a temperatura media (180 °C).

2. Cortá el pan en rodajas sin llegar hasta la base, para que quede entero pero con aberturas.

3. Picá bien chiquitos los dientes de ajo y mezclalos en un bowl con la manteca blanda, el aceite de oliva, el perejil y la sal.

4. Si te gusta más sabroso, agregá queso rallado a la mezcla y uní todo hasta formar una pasta.

5. Untá la preparación entre cada corte del pan, tratando de que se distribuya bien.

6. Envolvé el pan en papel aluminio y llevalo al horno durante 10 minutos.

7. Retirá el papel y horneá 5 a 7 minutos más para que se dore y quede crocante.

8. Sacalo del horno y servilo caliente para disfrutar su aroma irresistible.

Este pan de ajo será le estrella en tu mesa
Una buena receta de pan de ajo recomienda usar manteca blanda para que los sabores se integren mejor en cada corte.

Una buena receta de pan de ajo recomienda usar manteca blanda para que los sabores se integren mejor en cada corte.

De la cocina a tu mesa

El pan de ajo se popularizó en EE. UU., pero hoy es infaltable en todo el mundo. En verano queda genial en picadas. Conservá las sobras en heladera hasta 2 días y recalentá en horno para que recupere su textura crocante ¡Y saborealo en el momento que quieras!.

Archivado en

Notas Relacionadas