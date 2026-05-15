Tu próxima merienda: receta de berlinesas esponjosas rellenas de mermelada
La receta de berlinesas esponjosas rellenas de mermelada es la opción perfecta para una merienda dulce y tentadora.
Esta receta de berlinesas rellenas con mermelada es ideal para quienes buscan una opción dulce, esponjosa y muy tentadora. Su masa suave y aireada combina perfectamente con el relleno frutal. Es una receta clásica y deliciosa para meriendas, desayunos o momentos especiales. ¡Manos a la obra!.
En pocas palabras
- Receta de berlinesas caseras: Aprende a preparar estas esponjosas y dulces masas fritas, ideales para cualquier momento del día.
- Ingredientes clave: La receta requiere harina, leche, azúcar, manteca, huevos, levadura fresca, esencia de vainilla, mermelada para rellenar, y aceite para freír.
- Paso a paso simplificado: Disuelve la levadura, mezcla con los ingredientes secos y húmedos, amasa, deja leudar, forma bollitos, fríe hasta dorar, pasa por azúcar extra y finalmente rellena con mermelada.
- Versatilidad del relleno: Las berlinesas pueden rellenarse con distintos sabores de mermelada según la preferencia personal.
Ingredientes (rinde 12 berlinesas)
- Harina de trigo — 500 gramos
- Leche — 250 mililitros
- Azúcar — 100 gramos
- Manteca — 80 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Levadura fresca — 25 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Mermelada — 250 gramos
- Aceite para freír — 700 mililitros
- Azúcar extra para rebozar — 80 gramos
Paso a paso para crear berlinesas rellenas con mermelada deliciosas
1- Disolver la levadura fresca en la leche tibia.
2- Mezclar con la harina de trigo, el azúcar, los huevos, la manteca y la esencia de vainilla.
3- Amasar hasta lograr una masa suave y elástica.
4- Dejar leudar hasta duplicar su tamaño.
5- Formar bollitos y dejar descansar nuevamente.
6- Freír las berlinesas en abundante aceite hasta dorar.
7- Escurrir y pasar por el azúcar extra.
8- Rellenar con la mermelada usando una manga pastelera.
De la cocina a la mesa
Las berlinesas rellenas con mermelada son una de las preparaciones dulces más clásicas y tentadoras. Esta receta logra una masa aireada y suave que combina perfectamente con el relleno frutal y el toque de azúcar exterior. Son ideales para desayunos, meriendas o celebraciones especiales. Además, se pueden rellenar con distintos sabores de mermelada según el gusto. Su textura esponjosa y su aroma casero las convierten en una opción irresistible. Estas berlinesas caseras son deliciosas, rendidoras y perfectas para compartir en cualquier ocasión. ¡A disfrutar!.