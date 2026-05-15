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Tu próxima merienda: receta de berlinesas esponjosas rellenas de mermelada

La receta de berlinesas esponjosas rellenas de mermelada es la opción perfecta para una merienda dulce y tentadora.

Candela Spann

Con esta receta nadie podrá resistirse

Con esta receta nadie podrá resistirse

Shutterstock

Esta receta de berlinesas rellenas con mermelada es ideal para quienes buscan una opción dulce, esponjosa y muy tentadora. Su masa suave y aireada combina perfectamente con el relleno frutal. Es una receta clásica y deliciosa para meriendas, desayunos o momentos especiales. ¡Manos a la obra!.

En pocas palabras

  • Receta de berlinesas caseras: Aprende a preparar estas esponjosas y dulces masas fritas, ideales para cualquier momento del día.
  • Ingredientes clave: La receta requiere harina, leche, azúcar, manteca, huevos, levadura fresca, esencia de vainilla, mermelada para rellenar, y aceite para freír.
  • Paso a paso simplificado: Disuelve la levadura, mezcla con los ingredientes secos y húmedos, amasa, deja leudar, forma bollitos, fríe hasta dorar, pasa por azúcar extra y finalmente rellena con mermelada.
  • Versatilidad del relleno: Las berlinesas pueden rellenarse con distintos sabores de mermelada según la preferencia personal.
Resumen generado por Thinkindot AI

Lográ con esta receta unas berlinesas muy esponjosas
Logr&aacute; con esta receta unas berlinesas muy esponjosas

Lográ con esta receta unas berlinesas muy esponjosas

Ingredientes (rinde 12 berlinesas)

  • Harina de trigo — 500 gramos
  • Leche — 250 mililitros
  • Azúcar — 100 gramos
  • Manteca — 80 gramos
  • Huevo — 2 unidades (120 gramos)
  • Levadura fresca — 25 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos
  • Mermelada — 250 gramos
  • Aceite para freír — 700 mililitros
  • Azúcar extra para rebozar — 80 gramos

Paso a paso para crear berlinesas rellenas con mermelada deliciosas

1- Disolver la levadura fresca en la leche tibia.

2- Mezclar con la harina de trigo, el azúcar, los huevos, la manteca y la esencia de vainilla.

3- Amasar hasta lograr una masa suave y elástica.

4- Dejar leudar hasta duplicar su tamaño.

5- Formar bollitos y dejar descansar nuevamente.

6- Freír las berlinesas en abundante aceite hasta dorar.

7- Escurrir y pasar por el azúcar extra.

8- Rellenar con la mermelada usando una manga pastelera.

Receta súper tentadora de berlinesas rellenas con mermelada
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Receta súper tentadora de berlinesas rellenas con mermelada

De la cocina a la mesa

Las berlinesas rellenas con mermelada son una de las preparaciones dulces más clásicas y tentadoras. Esta receta logra una masa aireada y suave que combina perfectamente con el relleno frutal y el toque de azúcar exterior. Son ideales para desayunos, meriendas o celebraciones especiales. Además, se pueden rellenar con distintos sabores de mermelada según el gusto. Su textura esponjosa y su aroma casero las convierten en una opción irresistible. Estas berlinesas caseras son deliciosas, rendidoras y perfectas para compartir en cualquier ocasión. ¡A disfrutar!.

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