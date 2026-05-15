Tu próxima merienda: receta de berlinesas esponjosas rellenas de mermelada

Esta receta de berlinesas rellenas con mermelada es ideal para quienes buscan una opción dulce , esponjosa y muy tentadora. Su masa suave y aireada combina perfectamente con el relleno frutal . Es una receta clásica y deliciosa para meriendas, desayunos o momentos especiales. ¡Manos a la obra!.

Lográ con esta receta unas berlinesas muy esponjosas

Lográ con esta receta unas berlinesas muy esponjosas

Ingredientes (rinde 12 berlinesas)

Harina de trigo — 500 gramos

Leche — 250 mililitros

Azúcar — 100 gramos

Manteca — 80 gramos

Huevo — 2 unidades (120 gramos)

Levadura fresca — 25 gramos

Esencia de vainilla — 5 gramos

Mermelada — 250 gramos

Aceite para freír — 700 mililitros

Azúcar extra para rebozar — 80 gramos

Paso a paso para crear berlinesas rellenas con mermelada deliciosas

1- Disolver la levadura fresca en la leche tibia.

2- Mezclar con la harina de trigo, el azúcar, los huevos, la manteca y la esencia de vainilla.

3- Amasar hasta lograr una masa suave y elástica.

4- Dejar leudar hasta duplicar su tamaño.

5- Formar bollitos y dejar descansar nuevamente.

6- Freír las berlinesas en abundante aceite hasta dorar.

7- Escurrir y pasar por el azúcar extra.

8- Rellenar con la mermelada usando una manga pastelera.

Receta súper tentadora de berlinesas rellenas con mermelada Receta súper tentadora de berlinesas rellenas con mermelada Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las berlinesas rellenas con mermelada son una de las preparaciones dulces más clásicas y tentadoras. Esta receta logra una masa aireada y suave que combina perfectamente con el relleno frutal y el toque de azúcar exterior. Son ideales para desayunos, meriendas o celebraciones especiales. Además, se pueden rellenar con distintos sabores de mermelada según el gusto. Su textura esponjosa y su aroma casero las convierten en una opción irresistible. Estas berlinesas caseras son deliciosas, rendidoras y perfectas para compartir en cualquier ocasión. ¡A disfrutar!.