Alfajores santafesinos de dulce de leche: la receta que conquista paladares
Descubre la auténtica receta de alfajores santafesinos de dulce de leche y aprende a prepararlos en casa.
Esta receta de alfajores santafesinos es ideal para quienes buscan disfrutar un clásico argentino delicado y lleno de sabor. Sus capas finas y crocantes se combinan con dulce de leche y un glasé suave irresistible. Es un alfajor tradicional perfecto para acompañar el mate o el café. ¡Manos a la obra!.
En pocas palabras
- Receta auténtica: Descubre cómo preparar los tradicionales alfajores santafesinos de dulce de leche en casa, un clásico argentino.
- Ingredientes clave: La receta incluye harina de trigo, manteca, huevo, agua, sal, dulce de leche repostero y un glasé de azúcar impalpable, jugo de limón y agua caliente.
- Proceso de elaboración: Se detalla el paso a paso desde la preparación de la masa, su reposo, corte de discos, horneado, relleno con dulce de leche y cobertura con glasé.
- Disfrute tradicional: Estos alfajores son ideales para acompañar el mate o el café, ofreciendo una textura suave y crocante con un sabor artesanal.
Ingredientes (rinde 12 alfajores)
Para las tapas:
- Harina de trigo — 300 gramos
- Manteca — 120 gramos
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
- Agua — 100 mililitros
- Sal — 3 gramos
Para el relleno:
- Dulce de leche repostero — 400 gramos
Para el glasé:
- Azúcar impalpable — 250 gramos
- Jugo de limón — 20 mililitros
- Agua caliente — 30 mililitros
Paso a paso para crear alfajores santafesinos deliciosos
1- Mezclar la harina de trigo, la manteca, el huevo, el agua y la sal hasta formar una masa.
2- Dejar descansar la masa durante 30 minutos.
3- Estirar fina y cortar discos.
4- Hornear las tapas a 180 °C hasta que estén apenas doradas.
5- Unir tres tapas con el dulce de leche repostero formando los alfajores.
6- Mezclar el azúcar impalpable, el jugo de limón y el agua caliente para formar el glasé.
7- Cubrir los alfajores santafesinos con el glasé y dejar secar.
De la cocina a la mesa
Los alfajores santafesinos son uno de los dulces regionales más tradicionales de Argentina. Esta receta combina tapas finas y delicadas con abundante dulce de leche y un glasé brillante característico. Son ideales para acompañar el mate, el café o disfrutar como postre. Además, su textura suave y apenas crocante los convierte en una opción irresistible. Prepararlos en casa permite disfrutar todo su sabor artesanal y tradicional. Estos alfajores caseros son elegantes, deliciosos y perfectos para compartir en reuniones o meriendas especiales. ¡A disfrutar!.