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Alfajores santafesinos de dulce de leche: la receta que conquista paladares

Descubre la auténtica receta de alfajores santafesinos de dulce de leche y aprende a prepararlos en casa.

Candela Spann

Una receta deliciosa para que acompañe tus mates

Una receta deliciosa para que acompañe tus mates

Shutterstock

Esta receta de alfajores santafesinos es ideal para quienes buscan disfrutar un clásico argentino delicado y lleno de sabor. Sus capas finas y crocantes se combinan con dulce de leche y un glasé suave irresistible. Es un alfajor tradicional perfecto para acompañar el mate o el café. ¡Manos a la obra!.

En pocas palabras

  • Receta auténtica: Descubre cómo preparar los tradicionales alfajores santafesinos de dulce de leche en casa, un clásico argentino.
  • Ingredientes clave: La receta incluye harina de trigo, manteca, huevo, agua, sal, dulce de leche repostero y un glasé de azúcar impalpable, jugo de limón y agua caliente.
  • Proceso de elaboración: Se detalla el paso a paso desde la preparación de la masa, su reposo, corte de discos, horneado, relleno con dulce de leche y cobertura con glasé.
  • Disfrute tradicional: Estos alfajores son ideales para acompañar el mate o el café, ofreciendo una textura suave y crocante con un sabor artesanal.
Resumen generado por Thinkindot AI

Tips en esta receta para que disfrutes de estos alfajores
Tips en esta receta para que disfrutes de estos alfajores

Tips en esta receta para que disfrutes de estos alfajores

Ingredientes (rinde 12 alfajores)

Para las tapas:

  • Harina de trigo — 300 gramos
  • Manteca — 120 gramos
  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)
  • Agua — 100 mililitros
  • Sal — 3 gramos

Para el relleno:

  • Dulce de leche repostero — 400 gramos

Para el glasé:

  • Azúcar impalpable — 250 gramos
  • Jugo de limón — 20 mililitros
  • Agua caliente — 30 mililitros

Paso a paso para crear alfajores santafesinos deliciosos

1- Mezclar la harina de trigo, la manteca, el huevo, el agua y la sal hasta formar una masa.

2- Dejar descansar la masa durante 30 minutos.

3- Estirar fina y cortar discos.

4- Hornear las tapas a 180 °C hasta que estén apenas doradas.

5- Unir tres tapas con el dulce de leche repostero formando los alfajores.

6- Mezclar el azúcar impalpable, el jugo de limón y el agua caliente para formar el glasé.

7- Cubrir los alfajores santafesinos con el glasé y dejar secar.

Una manjar irresistible en esta receta
Un manjar irresistible en esta receta

Un manjar irresistible en esta receta

De la cocina a la mesa

Los alfajores santafesinos son uno de los dulces regionales más tradicionales de Argentina. Esta receta combina tapas finas y delicadas con abundante dulce de leche y un glasé brillante característico. Son ideales para acompañar el mate, el café o disfrutar como postre. Además, su textura suave y apenas crocante los convierte en una opción irresistible. Prepararlos en casa permite disfrutar todo su sabor artesanal y tradicional. Estos alfajores caseros son elegantes, deliciosos y perfectos para compartir en reuniones o meriendas especiales. ¡A disfrutar!.

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