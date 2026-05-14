Alfajores santafesinos de dulce de leche: la receta que conquista paladares

Esta receta de alfajores santafesinos es ideal para quienes buscan disfrutar un clásico argentino delicado y lleno de sabor. Sus capas finas y crocantes se combinan con dulce de leche y un glasé suave irresistible. Es un alfajor tradicional perfecto para acompañar el mate o el café . ¡Manos a la obra!.

Tips en esta receta para que disfrutes de estos alfajores

Tips en esta receta para que disfrutes de estos alfajores

Ingredientes (rinde 12 alfajores)

Para las tapas:

Harina de trigo — 300 gramos

Manteca — 120 gramos

Huevo — 1 unidad (60 gramos)

Agua — 100 mililitros

Sal — 3 gramos

Para el relleno:

Dulce de leche repostero — 400 gramos

Para el glasé:

Azúcar impalpable — 250 gramos

Jugo de limón — 20 mililitros

Agua caliente — 30 mililitros

Paso a paso para crear alfajores santafesinos deliciosos

1- Mezclar la harina de trigo, la manteca, el huevo, el agua y la sal hasta formar una masa.

2- Dejar descansar la masa durante 30 minutos.

3- Estirar fina y cortar discos.

4- Hornear las tapas a 180 °C hasta que estén apenas doradas.

5- Unir tres tapas con el dulce de leche repostero formando los alfajores.

6- Mezclar el azúcar impalpable, el jugo de limón y el agua caliente para formar el glasé.

7- Cubrir los alfajores santafesinos con el glasé y dejar secar.

Una manjar irresistible en esta receta Un manjar irresistible en esta receta Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los alfajores santafesinos son uno de los dulces regionales más tradicionales de Argentina. Esta receta combina tapas finas y delicadas con abundante dulce de leche y un glasé brillante característico. Son ideales para acompañar el mate, el café o disfrutar como postre. Además, su textura suave y apenas crocante los convierte en una opción irresistible. Prepararlos en casa permite disfrutar todo su sabor artesanal y tradicional. Estos alfajores caseros son elegantes, deliciosos y perfectos para compartir en reuniones o meriendas especiales. ¡A disfrutar!.