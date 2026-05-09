Cómo hacer alfajores de maicena que se deshacen en la boca: receta paso a paso
¿Querés hacer los alfajores de maicena más ricos? Aquí te presentamos la receta infalible para que se deshagan en la boca y sorprendas a todos.
Los alfajores de maicena son el clásico de la merienda argentina que se deshace en la boca antes de morder. La maicena y la fécula de mandioca le dan una textura arenosa y liviana que no tiene ninguna otra galleta. Para esta receta, el dulce de leche debe ser repostero, denso, para que no se escape por los bordes al morder.
¿Un consejo? Hacelos con un día de anticipación: la maicena necesita tiempo para absorber la humedad del dulce y alcanzar su punto óptimo. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (15-18 alfajores)
- 150 g de manteca a temperatura ambiente
- 1 taza de azúcar impalpable
- 2 yemas
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 taza de maicena
- 1 taza de harina 0000
- 1/2 taza de fécula de mandioca
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Ralladura de 1/2 limón
- 300 g de dulce de leche repostero
- Coco rallado para decorar
Paso a paso de la receta
- Batí la manteca con el azúcar impalpable por 2 minutos hasta que quede pálida y cremosa. Agregá las yemas de una en una, luego la vainilla y la ralladura. Integrá bien.
- Tamizá la maicena, la harina, la fécula y el polvo de hornear. Agregá en dos partes a la mezcla de manteca. Integrá con espátula hasta formar una masa suave que no se pegue en las manos. Si está muy húmeda, agregá 1 cucharada más de maicena.
- Envolve la masa en film y llevá a la heladera 30 minutos. Estirá sobre mesada enharinada hasta 5 mm de espesor. Cortá círculos de 4 cm con un cortante o vaso.
- Precalentá el horno a 160°C. Colocá las tapas en bandejas con separación de 2 cm. Horneá 10-12 minutos hasta que los bordes estén apenas dorados. No los dejes mucho o se secan.
- Dejá reposar en la bandeja 5 minutos antes de transferir a rejilla. Deben estar fríos antes de armar.
- Untá una generosa cucharada de dulce de leche en una tapa, cubrí con otra y presioná suavemente hasta que el dulce llegue al borde. Pasá los costados por coco rallado. Repetí con todas. ¡Y listo!