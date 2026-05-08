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Receta de trenza de hojaldre: un dulce casero rápido

Receta de trenza de hojaldre crujiente y dorada, perfecta para preparar un dulce casero fácil, vistoso y delicioso en poco tiempo.

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La receta de trenza de hojaldre no pasa de moda

La receta de trenza de hojaldre no pasa de moda

La receta de trenza de hojaldre es ideal para quienes buscan un postre sencillo, elegante y lleno de sabor. Gracias a su masa crujiente y su relleno suave, se convierte en una opción perfecta para desayunos, meriendas o celebraciones. Además, puede personalizarse fácilmente con distintos ingredientes dulces al gusto.

Esta receta es deliciosa para disfrutar su sabor
Esta receta es deliciosa para disfrutar todo su sabor

Esta receta es deliciosa para disfrutar todo su sabor

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • 2 láminas de hojaldre
  • 200 g de crema pastelera, chocolate o mermelada
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de azúcar
  • Azúcar glass para decorar
  • Almendras laminadas (opcional)

Paso a paso para crear una trenza de hojaldre deliciosa

  • Precalienta el horno a 180 °C.
  • Extiende una lámina de hojaldre sobre una bandeja con papel vegetal.
  • Coloca el relleno en el centro, dejando espacio en los bordes.
  • Realiza cortes diagonales a ambos lados de la masa.
  • Cruza las tiras de hojaldre alternándolas para formar la trenza.
  • Pincela la superficie con huevo batido.
  • Espolvorea azúcar y añade almendras laminadas si lo deseas.
  • Hornea durante 20–25 minutos hasta que esté dorada.
  • Deja templar y decora con azúcar glas antes de servir.

Receta muy tentadora de trenza de hojaldre
Receta muy tentadora de trenza de hojaldre

Receta muy tentadora de trenza de hojaldre

De la cocina a tu mesa

La trenza de hojaldre es una receta práctica y versátil que combina una presentación atractiva con una elaboración muy sencilla. Su textura crujiente y su interior suave hacen que sea perfecta para cualquier momento del día, desde un desayuno especial hasta una merienda para compartir. Además, admite una gran variedad de rellenos, permitiendo adaptarla a diferentes gustos y ocasiones. Prepararla en casa es una excelente forma de conseguir un postre vistoso sin necesidad de técnicas complicadas. Recién horneada, desprende un aroma irresistible y ofrece el equilibrio perfecto entre dulzor y ligereza. Sin duda, esta trenza se convertirá en una de esas opciones rápidas y deliciosas que siempre apetece repetir en casa con familia o amigos. ¡Listas!.

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