Receta de trenza de hojaldre: un dulce casero rápido
Receta de trenza de hojaldre crujiente y dorada, perfecta para preparar un dulce casero fácil, vistoso y delicioso en poco tiempo.
La receta de trenza de hojaldre es ideal para quienes buscan un postre sencillo, elegante y lleno de sabor. Gracias a su masa crujiente y su relleno suave, se convierte en una opción perfecta para desayunos, meriendas o celebraciones. Además, puede personalizarse fácilmente con distintos ingredientes dulces al gusto.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 2 láminas de hojaldre
- 200 g de crema pastelera, chocolate o mermelada
- 1 huevo
- 2 cucharadas de azúcar
- Azúcar glass para decorar
- Almendras laminadas (opcional)
Paso a paso para crear una trenza de hojaldre deliciosa
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Extiende una lámina de hojaldre sobre una bandeja con papel vegetal.
- Coloca el relleno en el centro, dejando espacio en los bordes.
- Realiza cortes diagonales a ambos lados de la masa.
- Cruza las tiras de hojaldre alternándolas para formar la trenza.
- Pincela la superficie con huevo batido.
- Espolvorea azúcar y añade almendras laminadas si lo deseas.
- Hornea durante 20–25 minutos hasta que esté dorada.
- Deja templar y decora con azúcar glas antes de servir.
De la cocina a tu mesa
La trenza de hojaldre es una receta práctica y versátil que combina una presentación atractiva con una elaboración muy sencilla. Su textura crujiente y su interior suave hacen que sea perfecta para cualquier momento del día, desde un desayuno especial hasta una merienda para compartir. Además, admite una gran variedad de rellenos, permitiendo adaptarla a diferentes gustos y ocasiones. Prepararla en casa es una excelente forma de conseguir un postre vistoso sin necesidad de técnicas complicadas. Recién horneada, desprende un aroma irresistible y ofrece el equilibrio perfecto entre dulzor y ligereza. Sin duda, esta trenza se convertirá en una de esas opciones rápidas y deliciosas que siempre apetece repetir en casa con familia o amigos. ¡Listas!.