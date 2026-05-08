Receta de trenza de hojaldre: un dulce casero rápido

La receta de trenza de hojaldre es ideal para quienes buscan un postre sencillo, elegante y lleno de sabor. Gracias a su masa crujiente y su relleno suave, se convierte en una opción perfecta para desayunos, meriendas o celebraciones. Además, puede personalizarse fácilmente con distintos ingredientes dulces al gusto.

Esta receta es deliciosa para disfrutar todo su sabor

Ingredientes

2 láminas de hojaldre

200 g de crema pastelera, chocolate o mermelada

1 huevo

2 cucharadas de azúcar

Azúcar glass para decorar

Almendras laminadas (opcional)

Paso a paso para crear una trenza de hojaldre deliciosa

Precalienta el horno a 180 °C.

Extiende una lámina de hojaldre sobre una bandeja con papel vegetal.

Coloca el relleno en el centro, dejando espacio en los bordes.

Realiza cortes diagonales a ambos lados de la masa.

Cruza las tiras de hojaldre alternándolas para formar la trenza.

Pincela la superficie con huevo batido.

Espolvorea azúcar y añade almendras laminadas si lo deseas.

Hornea durante 20–25 minutos hasta que esté dorada.

Deja templar y decora con azúcar glas antes de servir.

Receta muy tentadora de trenza de hojaldre Receta muy tentadora de trenza de hojaldre Shutterstock

De la cocina a tu mesa

La trenza de hojaldre es una receta práctica y versátil que combina una presentación atractiva con una elaboración muy sencilla. Su textura crujiente y su interior suave hacen que sea perfecta para cualquier momento del día, desde un desayuno especial hasta una merienda para compartir. Además, admite una gran variedad de rellenos, permitiendo adaptarla a diferentes gustos y ocasiones. Prepararla en casa es una excelente forma de conseguir un postre vistoso sin necesidad de técnicas complicadas. Recién horneada, desprende un aroma irresistible y ofrece el equilibrio perfecto entre dulzor y ligereza. Sin duda, esta trenza se convertirá en una de esas opciones rápidas y deliciosas que siempre apetece repetir en casa con familia o amigos. ¡Listas!.