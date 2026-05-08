Receta del flan perfecto: conocé el truco para una textura ideal

El truco para hacer un flan riquísimo está en el baño María, puesto que el agua caliente del horno cocina el flan suavemente y evita que se cuaje demasiado rápido, formando huecos. Para esta receta, usá huevos frescos y leche entera. Hornealo un día antes y dejalo reposar en la heladera toda la noche para que los sabores se asienten y el desmoldado sea impecable. ¡Manos a la obra!