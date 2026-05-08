Receta del flan perfecto: conocé el truco para una textura ideal
Descubrí el secreto para un flan perfecto con esta receta, que incluye un truco fácil para una textura exquisita.
El truco para hacer un flan riquísimo está en el baño María, puesto que el agua caliente del horno cocina el flan suavemente y evita que se cuaje demasiado rápido, formando huecos. Para esta receta, usá huevos frescos y leche entera. Hornealo un día antes y dejalo reposar en la heladera toda la noche para que los sabores se asienten y el desmoldado sea impecable. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde de 20 cm)
- 1 taza de azúcar (para el caramelo)
- 4 huevos enteros
- 1 taza de azúcar
- 500 ml de leche entera
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1/2 limón (opcional)
Paso a paso de la receta
- En una ollita a fuego medio, derretí el azúcar sin revolver. Dejá que se funda y tome color ámbar oscuro, inclinando la olla suavemente para distribuir el calor. Verté inmediatamente en el fondo del molde, inclinándolo para cubrir las paredes. Dejá enfriar. El caramelo se endurecerá y puede agrietarse: es normal.
- En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta disolver sin incorporar aire. Agregá la leche tibia, la vainilla y la ralladura de limón. Mezclá suavemente. No sobrebatás: el aire forma burbujas que arruinan la textura sedosa.
- Pasá la mezcla por un colador fino directamente sobre el molde con caramelo. Esto elimina espuma y filamentos de huevo.
- Colocá el molde dentro de una fuente más grande. Verté agua caliente hasta la mitad de la altura del molde. Llevá al horno precalentado a 160°C.
- Cociná 60-70 minutos hasta que al insertar un cuchillo en el centro salga limpio. El flan debe estar firme pero con ligero tambaleo.
- Sacá del baño María y dejá enfriar a temperatura ambiente. Llevá a la heladera por mínimo 8 horas. Para desmoldar, pasá un cuchillo por los bordes, colocá un plato encima e invertí con un movimiento firme. ¡Y listo!