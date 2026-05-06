El postre perfecto: receta de tartaletas de frutillas y crema pastelera
Receta de tartaletas de crema pastelera y frutillas, un postre fresco, elegante y delicioso ideal para cualquier ocasión.
Esta receta de tartaletas de crema pastelera y frutillas es ideal para quienes buscan un postre fresco, delicado y muy vistoso. La combinación de masa crocante, crema suave y fruta fresca crea un equilibrio perfecto. Es una preparación elegante y deliciosa para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 6 tartaletas)
Para la masa:
- Harina de trigo — 250 gramos
- Manteca — 120 gramos
- Azúcar — 100 gramos
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
Para la crema pastelera:
- Leche — 500 mililitros
- Yemas — 3 unidades
- Azúcar — 120 gramos
- Maicena — 40 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Para decorar:
- Frutillas — 300 gramos
Paso a paso para crear tartaletas de crema pastelera y frutillas deliciosas
1- Mezclar la harina de trigo, la manteca, el azúcar y el huevo para formar la masa.
2- Forrar moldes pequeños y hornear a 180 °C durante 15 minutos.
3- Para la crema, calentar la leche con la esencia de vainilla.
4- Mezclar las yemas, el azúcar y la maicena.
5- Incorporar la leche caliente y cocinar hasta espesar.
6- Dejar enfriar la crema pastelera.
7- Rellenar las tartaletas con la crema.
8- Decorar con las frutillas cortadas.
De la cocina a la mesa
Las tartaletas de crema pastelera y frutillas son un clásico elegante y delicioso de la pastelería. Esta receta combina una base crocante con una crema suave y fruta fresca que aporta color y sabor. Son ideales para celebraciones, meriendas especiales o para lucirse con un postre casero. Además, se pueden preparar con otras frutas según la temporada. Su presentación individual las hace prácticas y muy atractivas. Estas tartaletas caseras son frescas, delicadas y perfectas para disfrutar algo dulce y refinado. ¡A disfrutar!.