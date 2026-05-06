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El postre perfecto: receta de tartaletas de frutillas y crema pastelera

Receta de tartaletas de crema pastelera y frutillas, un postre fresco, elegante y delicioso ideal para cualquier ocasión.

Candela Spann

El equilibrio justo de sabores con esta receta

El equilibrio justo de sabores con esta receta

Shutterstock

Esta receta de tartaletas de crema pastelera y frutillas es ideal para quienes buscan un postre fresco, delicado y muy vistoso. La combinación de masa crocante, crema suave y fruta fresca crea un equilibrio perfecto. Es una preparación elegante y deliciosa para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!.

Receta de tarteletas de crema pastelera con frutillas
Receta de tarteletas de crema pastelera y frutillas

Receta de tarteletas de crema pastelera y frutillas

Ingredientes (rinde 6 tartaletas)

Para la masa:

  • Harina de trigo — 250 gramos
  • Manteca — 120 gramos
  • Azúcar — 100 gramos
  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)

Para la crema pastelera:

  • Leche — 500 mililitros
  • Yemas — 3 unidades
  • Azúcar — 120 gramos
  • Maicena — 40 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos

Para decorar:

  • Frutillas — 300 gramos

Paso a paso para crear tartaletas de crema pastelera y frutillas deliciosas

1- Mezclar la harina de trigo, la manteca, el azúcar y el huevo para formar la masa.

2- Forrar moldes pequeños y hornear a 180 °C durante 15 minutos.

3- Para la crema, calentar la leche con la esencia de vainilla.

4- Mezclar las yemas, el azúcar y la maicena.

5- Incorporar la leche caliente y cocinar hasta espesar.

6- Dejar enfriar la crema pastelera.

7- Rellenar las tartaletas con la crema.

8- Decorar con las frutillas cortadas.

Receta súper fácil de tarteletas de crema pastelera y frutillas
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Receta súper fácil de tarteletas de crema pastelera y frutillas

De la cocina a la mesa

Las tartaletas de crema pastelera y frutillas son un clásico elegante y delicioso de la pastelería. Esta receta combina una base crocante con una crema suave y fruta fresca que aporta color y sabor. Son ideales para celebraciones, meriendas especiales o para lucirse con un postre casero. Además, se pueden preparar con otras frutas según la temporada. Su presentación individual las hace prácticas y muy atractivas. Estas tartaletas caseras son frescas, delicadas y perfectas para disfrutar algo dulce y refinado. ¡A disfrutar!.

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