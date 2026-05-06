El postre perfecto: receta de tartaletas de frutillas y crema pastelera

Esta receta de tartaletas de crema pastelera y frutillas es ideal para quienes buscan un postre fresco, delicado y muy vistoso. La combinación de masa crocante, crema suave y fruta fresca crea un equilibrio perfecto. Es una preparación elegante y deliciosa para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!.

Receta de tarteletas de crema pastelera y frutillas

Receta de tarteletas de crema pastelera con frutillas

Ingredientes (rinde 6 tartaletas)

Para la masa:

Harina de trigo — 250 gramos

Manteca — 120 gramos

Azúcar — 100 gramos

Huevo — 1 unidad (60 gramos)

Para la crema pastelera:

Leche — 500 mililitros

Yemas — 3 unidades

Azúcar — 120 gramos

Maicena — 40 gramos

Esencia de vainilla — 5 gramos

Para decorar:

Frutillas — 300 gramos

Paso a paso para crear tartaletas de crema pastelera y frutillas deliciosas

1- Mezclar la harina de trigo, la manteca, el azúcar y el huevo para formar la masa.

2- Forrar moldes pequeños y hornear a 180 °C durante 15 minutos.

3- Para la crema, calentar la leche con la esencia de vainilla.

4- Mezclar las yemas, el azúcar y la maicena.

5- Incorporar la leche caliente y cocinar hasta espesar.

6- Dejar enfriar la crema pastelera.

7- Rellenar las tartaletas con la crema.

8- Decorar con las frutillas cortadas.

Receta súper fácil de tarteletas de crema pastelera y frutillas Receta súper fácil de tarteletas de crema pastelera y frutillas Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las tartaletas de crema pastelera y frutillas son un clásico elegante y delicioso de la pastelería. Esta receta combina una base crocante con una crema suave y fruta fresca que aporta color y sabor. Son ideales para celebraciones, meriendas especiales o para lucirse con un postre casero. Además, se pueden preparar con otras frutas según la temporada. Su presentación individual las hace prácticas y muy atractivas. Estas tartaletas caseras son frescas, delicadas y perfectas para disfrutar algo dulce y refinado. ¡A disfrutar!.