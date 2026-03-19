El cheesecake de frutos rojos más rico: receta fácil para lucirte

Esta receta es perfecta para quienes aman las tortas cremosas y elegantes. El cheesecake de frutos rojos combina una base crocante con un relleno suave y un topping frutal que aporta frescura y color. Es un postre ideal para lucirse en reuniones o para disfrutar algo especial hecho en casa.

Esta receta de cheesecake tiene origen en versiones europeas antiguas.

Receta de cheesecake de frutos rojos cremoso y fácil

50 gramos de azúcar extra para la salsa.

1- Procesá las galletitas dulces hasta obtener un polvo fino y mezclalas con la manteca derretida.

2- Colocá la mezcla en un molde desmontable, presioná bien para formar la base y llevá a la heladera durante 20 minutos.

3- Batí el queso crema con el azúcar hasta que quede una mezcla suave y sin grumos.

4- Agregá la crema de leche y mezclá bien para integrar.

5- Sumá los huevos de a uno, mezclando suavemente sin incorporar demasiado aire.

6- Volcá la preparación sobre la base y llevá al horno precalentado a 160 grados durante 50 a 60 minutos.

7- Dejá enfriar dentro del horno apagado y luego llevá a la heladera por al menos 4 horas.

8- Cociná los frutos rojos con el azúcar extra hasta formar una salsa y dejá enfriar.

9- Cubrí el cheesecake con la salsa de frutos rojos y serví bien frío.

Cheesecake de frutos rojos receta clásica y deliciosa El secreto de esta receta es no sobrebatir los huevos. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El cheesecake de frutos rojos es una de esas preparaciones que nunca pasan de moda. Esta receta combina texturas y sabores que se equilibran a la perfección: la cremosidad del relleno, la base crocante y el toque ácido de los frutos rojos. Además, podés adaptarla fácilmente usando frutillas, arándanos o una mezcla según la temporada. Para conservar este cheesecake casero, mantenelo en la heladera bien tapado y consumilo dentro de los 3 días. También podés freezarlo en porciones. ¡Una delicia!.