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Probá esta cremosa receta de hummus de aguacate, ideal para tus picadas

Receta de hummus de aguacate, una opción cremosa, fresca y saludable ideal para untar o acompañar snacks.

Candela Spann

Receta increíble de hummus de aguacate

Receta increíble de hummus de aguacate

Shutterstock

Esta receta de hummus de aguacate es ideal para quienes buscan una opción fresca, cremosa y saludable. La combinación de garbanzos y aguacate logra una textura suave y un sabor muy equilibrado. Es muy fácil de preparar y perfecta para untar. ¡Manos a la obra!.

Receta en pocos pasos de hummus de aguacate
Receta en pocos pasos de hummus de aguacate

Receta en pocos pasos de hummus de aguacate

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Garbanzos cocidos — 400 gramos
  • Aguacate — 1 unidad grande
  • Jugo de limón — 30 mililitros
  • Ajo — 1 diente
  • Aceite de oliva — 40 mililitros
  • Tahini — 30 gramos
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear hummus de aguacate delicioso

1- Colocar los garbanzos cocidos en una procesadora.

2- Agregar el aguacate, el ajo y el tahini.

3- Incorporar el jugo de limón y el aceite de oliva.

4- Procesar hasta obtener una textura cremosa.

5- Condimentar con sal y pimienta.

6- Servir el hummus de aguacate con un chorrito de aceite por encima.

Receta para disfrutar de todo el sabor del aguacate
Receta para disfrutar de todo el sabor del aguacate

Receta para disfrutar de todo el sabor del aguacate

De la cocina a la mesa

El hummus de aguacate es una versión fresca y cremosa del clásico de garbanzos. Esta receta combina ingredientes nutritivos para lograr un dip suave, sabroso y muy versátil. Es ideal para acompañar vegetales, tostadas, nachos o sandwiches. Además, se prepara en pocos minutos y con ingredientes simples. El aguacate aporta una textura extra cremosa y un sabor delicado que combina perfectamente con el limón y el ajo. Este hummus casero es saludable, práctico y perfecto para incorporar más legumbres y grasas buenas en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!.

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