Probá esta cremosa receta de hummus de aguacate, ideal para tus picadas
Receta de hummus de aguacate, una opción cremosa, fresca y saludable ideal para untar o acompañar snacks.
Esta receta de hummus de aguacate es ideal para quienes buscan una opción fresca, cremosa y saludable. La combinación de garbanzos y aguacate logra una textura suave y un sabor muy equilibrado. Es muy fácil de preparar y perfecta para untar. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Garbanzos cocidos — 400 gramos
- Aguacate — 1 unidad grande
- Jugo de limón — 30 mililitros
- Ajo — 1 diente
- Aceite de oliva — 40 mililitros
- Tahini — 30 gramos
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear hummus de aguacate delicioso
1- Colocar los garbanzos cocidos en una procesadora.
2- Agregar el aguacate, el ajo y el tahini.
3- Incorporar el jugo de limón y el aceite de oliva.
4- Procesar hasta obtener una textura cremosa.
5- Condimentar con sal y pimienta.
6- Servir el hummus de aguacate con un chorrito de aceite por encima.
De la cocina a la mesa
El hummus de aguacate es una versión fresca y cremosa del clásico de garbanzos. Esta receta combina ingredientes nutritivos para lograr un dip suave, sabroso y muy versátil. Es ideal para acompañar vegetales, tostadas, nachos o sandwiches. Además, se prepara en pocos minutos y con ingredientes simples. El aguacate aporta una textura extra cremosa y un sabor delicado que combina perfectamente con el limón y el ajo. Este hummus casero es saludable, práctico y perfecto para incorporar más legumbres y grasas buenas en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!.