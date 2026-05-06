Probá esta cremosa receta de hummus de aguacate, ideal para tus picadas

Esta receta de hummus de aguacate es ideal para quienes buscan una opción fresca, cremosa y saludable. La combinación de garbanzos y aguacate logra una textura suave y un sabor muy equilibrado. Es muy fácil de preparar y perfecta para untar. ¡Manos a la obra!.

Receta en pocos pasos de hummus de aguacate

Receta en pocos pasos de hummus de aguacate

Ingredientes (rinde 4 porciones)

Garbanzos cocidos — 400 gramos

Aguacate — 1 unidad grande

Jugo de limón — 30 mililitros

Ajo — 1 diente

Aceite de oliva — 40 mililitros

Tahini — 30 gramos

Sal — 5 gramos

Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear hummus de aguacate delicioso

1- Colocar los garbanzos cocidos en una procesadora.

2- Agregar el aguacate, el ajo y el tahini.

3- Incorporar el jugo de limón y el aceite de oliva.

4- Procesar hasta obtener una textura cremosa.

5- Condimentar con sal y pimienta.

6- Servir el hummus de aguacate con un chorrito de aceite por encima.

Receta para disfrutar de todo el sabor del aguacate Receta para disfrutar de todo el sabor del aguacate Shutterstock

De la cocina a la mesa

El hummus de aguacate es una versión fresca y cremosa del clásico de garbanzos. Esta receta combina ingredientes nutritivos para lograr un dip suave, sabroso y muy versátil. Es ideal para acompañar vegetales, tostadas, nachos o sandwiches. Además, se prepara en pocos minutos y con ingredientes simples. El aguacate aporta una textura extra cremosa y un sabor delicado que combina perfectamente con el limón y el ajo. Este hummus casero es saludable, práctico y perfecto para incorporar más legumbres y grasas buenas en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!.