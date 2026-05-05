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Descubre la receta de isla flotante, un postre de merengue que deslumbrará

Receta de postre isla flotante, un clásico elegante con merengue suave y crema inglesa ideal para ocasiones especiales.

Candela Spann

Con la receta de este postre siempre quedarás bien

Con la receta de este postre siempre quedarás bien

Shutterstock

Esta receta de postre isla flotante es ideal para quienes buscan un clásico elegante, suave y delicioso. La combinación de merengue aireado con crema inglesa crea una textura única. Es una delicia perfecta para ocasiones especiales o para disfrutar de un sabor bien casero. ¡Manos a la obra!.

Receta de un postre delicioso
Receta de un postre delicioso

Receta de un postre delicioso

Ingredientes (rinde 6 porciones)

Para el merengue:

  • Claras — 4 unidades
  • Azúcar — 200 gramos

Para la crema inglesa:

  • Leche — 500 mililitros
  • Yemas — 4 unidades
  • Azúcar — 100 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear postre isla flotante delicioso

1- Batir las claras con el azúcar hasta formar un merengue firme.

2- Formar porciones y cocinarlas en agua caliente sin hervir durante unos minutos.

3- Para la crema, calentar la leche con la esencia de vainilla.

4- Batir las yemas con el azúcar.

5- Incorporar la leche caliente y volver al fuego sin hervir hasta espesar.

6- Dejar enfriar la crema inglesa.

7- Servir el merengue sobre la crema y armar la isla flotante.

Receta muy fácil del postre isla flotante
Receta muy fácil del postre isla flotante

Receta muy fácil del postre isla flotante

De la cocina a la mesa

El postre isla flotante es un clásico de la repostería que combina ligereza y sabor. Esta receta logra un contraste perfecto entre el merengue suave y la crema inglesa cremosa. Es ideal para cerrar una comida especial con un toque elegante. Además, se puede decorar con caramelo o frutos secos para sumar textura y sabor. Su preparación requiere atención, pero el resultado es delicado y delicioso. Este postre casero es una opción refinada y perfecta para sorprender. Un clásico que nunca pasa de moda. ¡A disfrutar!

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