Descubre la receta de isla flotante, un postre de merengue que deslumbrará

Esta receta de postre isla flotante es ideal para quienes buscan un clásico elegante, suave y delicioso. La combinación de merengue aireado con crema inglesa crea una textura única. Es una delicia perfecta para ocasiones especiales o para disfrutar de un sabor bien casero. ¡Manos a la obra!.

Ingredientes (rinde 6 porciones)

Para el merengue:

Claras — 4 unidades

Azúcar — 200 gramos

Para la crema inglesa:

Leche — 500 mililitros

Yemas — 4 unidades

Azúcar — 100 gramos

Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear postre isla flotante delicioso

1- Batir las claras con el azúcar hasta formar un merengue firme.

2- Formar porciones y cocinarlas en agua caliente sin hervir durante unos minutos.

3- Para la crema, calentar la leche con la esencia de vainilla.

4- Batir las yemas con el azúcar.

5- Incorporar la leche caliente y volver al fuego sin hervir hasta espesar.

6- Dejar enfriar la crema inglesa.

7- Servir el merengue sobre la crema y armar la isla flotante.

Receta muy fácil del postre isla flotante Receta muy fácil del postre isla flotante Shutterstock

De la cocina a la mesa

El postre isla flotante es un clásico de la repostería que combina ligereza y sabor. Esta receta logra un contraste perfecto entre el merengue suave y la crema inglesa cremosa. Es ideal para cerrar una comida especial con un toque elegante. Además, se puede decorar con caramelo o frutos secos para sumar textura y sabor. Su preparación requiere atención, pero el resultado es delicado y delicioso. Este postre casero es una opción refinada y perfecta para sorprender. Un clásico que nunca pasa de moda. ¡A disfrutar!