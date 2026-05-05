Descubre la receta de isla flotante, un postre de merengue que deslumbrará
Receta de postre isla flotante, un clásico elegante con merengue suave y crema inglesa ideal para ocasiones especiales.
Esta receta de postre isla flotante es ideal para quienes buscan un clásico elegante, suave y delicioso. La combinación de merengue aireado con crema inglesa crea una textura única. Es una delicia perfecta para ocasiones especiales o para disfrutar de un sabor bien casero. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 6 porciones)
Para el merengue:
- Claras — 4 unidades
- Azúcar — 200 gramos
Para la crema inglesa:
- Leche — 500 mililitros
- Yemas — 4 unidades
- Azúcar — 100 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Paso a paso para crear postre isla flotante delicioso
1- Batir las claras con el azúcar hasta formar un merengue firme.
2- Formar porciones y cocinarlas en agua caliente sin hervir durante unos minutos.
3- Para la crema, calentar la leche con la esencia de vainilla.
4- Batir las yemas con el azúcar.
5- Incorporar la leche caliente y volver al fuego sin hervir hasta espesar.
6- Dejar enfriar la crema inglesa.
7- Servir el merengue sobre la crema y armar la isla flotante.
De la cocina a la mesa
El postre isla flotante es un clásico de la repostería que combina ligereza y sabor. Esta receta logra un contraste perfecto entre el merengue suave y la crema inglesa cremosa. Es ideal para cerrar una comida especial con un toque elegante. Además, se puede decorar con caramelo o frutos secos para sumar textura y sabor. Su preparación requiere atención, pero el resultado es delicado y delicioso. Este postre casero es una opción refinada y perfecta para sorprender. Un clásico que nunca pasa de moda. ¡A disfrutar!