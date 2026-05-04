Postre chajá: la receta imprescindible de merengue y frutas
Receta de postre chajá, un clásico rioplatense con crema, merengue y duraznos, fresco, liviano y delicioso.
Esta receta de postre chajá es ideal para quienes buscan un clásico rioplatense fresco y delicado. Con capas de merengue, crema y fruta, logra una textura liviana y muy sabrosa. Es una preparación perfecta para ocasiones especiales o para disfrutar algo dulce y elegante. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 8 porciones)
- Bizcochuelo — 1 unidad (500 gramos)
- Merengues secos — 150 gramos
- Crema de leche — 400 mililitros
- Azúcar — 80 gramos
- Duraznos en almíbar — 400 gramos
- Dulce de leche — 200 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Paso a paso para crear postre chajá delicioso
1- Batir la crema de leche con el azúcar y la esencia de vainilla hasta que esté firme.
2- Cortar el bizcochuelo en capas.
3- Picar los duraznos en almíbar.
4- En una fuente, colocar una base de bizcochuelo.
5- Agregar dulce de leche, crema y duraznos.
6- Incorporar trozos de merengues secos.
7- Repetir las capas hasta completar.
8- Terminar con crema y más merengue por encima.
9- Llevar a la heladera antes de servir el postre chajá.
De la cocina a la mesa
El postre chajá es una de las preparaciones más delicadas y sabrosas del Río de la Plata. Esta receta combina texturas livianas como el merengue con la suavidad de la crema y la frescura de la fruta. Es ideal para servir frío y disfrutar como cierre de una comida especial. Además, se puede preparar con anticipación, lo que lo hace muy práctico. Su equilibrio entre dulzura y frescura lo convierte en un postre irresistible. Es elegante, rendidor y perfecto para sorprender con algo diferente. ¡A disfrutar!.