Postre chajá: la receta imprescindible de merengue y frutas

Esta receta de postre chajá es ideal para quienes buscan un clásico rioplatense fresco y delicado. Con capas de merengue , crema y fruta , logra una textura liviana y muy sabrosa. Es una preparación perfecta para ocasiones especiales o para disfrutar algo dulce y elegante. ¡Manos a la obra!.

Paso a paso para crear postre chajá delicioso

1- Batir la crema de leche con el azúcar y la esencia de vainilla hasta que esté firme.

2- Cortar el bizcochuelo en capas.

3- Picar los duraznos en almíbar.

4- En una fuente, colocar una base de bizcochuelo.

5- Agregar dulce de leche, crema y duraznos.

6- Incorporar trozos de merengues secos.

7- Repetir las capas hasta completar.

8- Terminar con crema y más merengue por encima.

9- Llevar a la heladera antes de servir el postre chajá.

La receta para lucirte Una receta para lucirte Shutterstock

De la cocina a la mesa

El postre chajá es una de las preparaciones más delicadas y sabrosas del Río de la Plata. Esta receta combina texturas livianas como el merengue con la suavidad de la crema y la frescura de la fruta. Es ideal para servir frío y disfrutar como cierre de una comida especial. Además, se puede preparar con anticipación, lo que lo hace muy práctico. Su equilibrio entre dulzura y frescura lo convierte en un postre irresistible. Es elegante, rendidor y perfecto para sorprender con algo diferente. ¡A disfrutar!.