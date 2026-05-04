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Postre chajá: la receta imprescindible de merengue y frutas

Receta de postre chajá, un clásico rioplatense con crema, merengue y duraznos, fresco, liviano y delicioso.

Candela Spann

Disfrutá esta receta que es un placer

Disfrutá esta receta que es un placer

Shutterstock

Esta receta de postre chajá es ideal para quienes buscan un clásico rioplatense fresco y delicado. Con capas de merengue, crema y fruta, logra una textura liviana y muy sabrosa. Es una preparación perfecta para ocasiones especiales o para disfrutar algo dulce y elegante. ¡Manos a la obra!.

Una receta para golosos
Una receta para golosos

Una receta para golosos

Ingredientes (rinde 8 porciones)

  • Bizcochuelo — 1 unidad (500 gramos)
  • Merengues secos — 150 gramos
  • Crema de leche — 400 mililitros
  • Azúcar — 80 gramos
  • Duraznos en almíbar — 400 gramos
  • Dulce de leche — 200 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear postre chajá delicioso

1- Batir la crema de leche con el azúcar y la esencia de vainilla hasta que esté firme.

2- Cortar el bizcochuelo en capas.

3- Picar los duraznos en almíbar.

4- En una fuente, colocar una base de bizcochuelo.

5- Agregar dulce de leche, crema y duraznos.

6- Incorporar trozos de merengues secos.

7- Repetir las capas hasta completar.

8- Terminar con crema y más merengue por encima.

9- Llevar a la heladera antes de servir el postre chajá.

La receta para lucirte
Una receta para lucirte

Una receta para lucirte

De la cocina a la mesa

El postre chajá es una de las preparaciones más delicadas y sabrosas del Río de la Plata. Esta receta combina texturas livianas como el merengue con la suavidad de la crema y la frescura de la fruta. Es ideal para servir frío y disfrutar como cierre de una comida especial. Además, se puede preparar con anticipación, lo que lo hace muy práctico. Su equilibrio entre dulzura y frescura lo convierte en un postre irresistible. Es elegante, rendidor y perfecto para sorprender con algo diferente. ¡A disfrutar!.

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