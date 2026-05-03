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Sorprende con esta receta de muffins de vainilla, ideales para la merienda

Descubre la receta perfecta de muffins de vainilla para sorprender en tu merienda. Y compartir todo su sabor.

Candela Spann

Con esta receta muffins perfectos

Con esta receta muffins perfectos

Shutterstock

Esta receta de muffins de vainilla es ideal para quienes buscan una opción casera, esponjosa y delicada. Con un aroma suave y una textura liviana, son perfectos para cualquier momento del día. Es una preparación fácil, práctica y deliciosa para disfrutar en casa. ¡Manos a la obra!.

Receta de muffins de vainilla
Receta de muffins de vainilla

Receta de muffins de vainilla

Ingredientes (rinde 12 muffins)

  • Harina leudante — 250 gramos
  • Azúcar — 180 gramos
  • Huevo — 3 unidades (180 gramos)
  • Leche — 120 mililitros
  • Aceite — 100 mililitros
  • Esencia de vainilla — 10 gramos

Paso a paso para crear muffins de vainilla deliciosos

1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante de a poco y mezclar suavemente.

4- Colocar la mezcla en moldes para muffins.

5- Hornear a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que los muffins estén dorados.

Esta receta es muy práctica
Esta receta es muy pr&aacute;ctica

Esta receta es muy práctica

De la cocina a la mesa

Los muffins de vainilla son una opción clásica y versátil para cualquier momento del día. Esta receta logra una textura esponjosa y un sabor suave que combina con todo. Son ideales para acompañar el mate, el café o el , y también se pueden personalizar agregando chips de chocolate, frutas o rellenos. Su preparación es rápida y con ingredientes simples, lo que los hace muy prácticos. Estos muffins caseros son perfectos para compartir, llevar o disfrutar recién horneados con un aroma irresistible. ¡A disfrutar!.

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