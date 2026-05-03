Sorprende con esta receta de muffins de vainilla, ideales para la merienda
Descubre la receta perfecta de muffins de vainilla para sorprender en tu merienda. Y compartir todo su sabor.
Esta receta de muffins de vainilla es ideal para quienes buscan una opción casera, esponjosa y delicada. Con un aroma suave y una textura liviana, son perfectos para cualquier momento del día. Es una preparación fácil, práctica y deliciosa para disfrutar en casa. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 12 muffins)
- Harina leudante — 250 gramos
- Azúcar — 180 gramos
- Huevo — 3 unidades (180 gramos)
- Leche — 120 mililitros
- Aceite — 100 mililitros
- Esencia de vainilla — 10 gramos
Paso a paso para crear muffins de vainilla deliciosos
1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
2- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina leudante de a poco y mezclar suavemente.
4- Colocar la mezcla en moldes para muffins.
5- Hornear a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que los muffins estén dorados.
De la cocina a la mesa
Los muffins de vainilla son una opción clásica y versátil para cualquier momento del día. Esta receta logra una textura esponjosa y un sabor suave que combina con todo. Son ideales para acompañar el mate, el café o el té, y también se pueden personalizar agregando chips de chocolate, frutas o rellenos. Su preparación es rápida y con ingredientes simples, lo que los hace muy prácticos. Estos muffins caseros son perfectos para compartir, llevar o disfrutar recién horneados con un aroma irresistible. ¡A disfrutar!.