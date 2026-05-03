Sorprende con esta receta de muffins de vainilla, ideales para la merienda

Esta receta de muffins de vainilla es ideal para quienes buscan una opción casera, esponjosa y delicada. Con un aroma suave y una textura liviana, son perfectos para cualquier momento del día. Es una preparación fácil, práctica y deliciosa para disfrutar en casa. ¡Manos a la obra!.

Ingredientes (rinde 12 muffins)

Harina leudante — 250 gramos

Azúcar — 180 gramos

Huevo — 3 unidades (180 gramos)

Leche — 120 mililitros

Aceite — 100 mililitros

Esencia de vainilla — 10 gramos

Paso a paso para crear muffins de vainilla deliciosos

1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante de a poco y mezclar suavemente.

4- Colocar la mezcla en moldes para muffins.

5- Hornear a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que los muffins estén dorados.

Esta receta es muy práctica Esta receta es muy práctica Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los muffins de vainilla son una opción clásica y versátil para cualquier momento del día. Esta receta logra una textura esponjosa y un sabor suave que combina con todo. Son ideales para acompañar el mate, el café o el té, y también se pueden personalizar agregando chips de chocolate, frutas o rellenos. Su preparación es rápida y con ingredientes simples, lo que los hace muy prácticos. Estos muffins caseros son perfectos para compartir, llevar o disfrutar recién horneados con un aroma irresistible. ¡A disfrutar!.