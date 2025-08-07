La receta más simple para hacer muffins caseros con chips de chocolate

Aprendé a preparar muffins de vainilla con chips de chocolate con esta receta fácil de 4 pasos. ¡Probalo!

Los muffins de vainilla con chips de chocolate son súper simples de hacer y tienen un resultado tan, pero tan rico que cuesta esperar a que se enfríen. Para preparar esta receta, no hace falta ser pastelero profesional, solo tener ganas de algo rico. ¡Así que manos a la obra!

Paso a paso de la receta: La base de la receta parte de un batido rápido en un bol amplio, donde se integran dos huevos, media taza de azúcar y un chorrito de esencia de vainilla. No hay que batir de más, solo lo suficiente para que el azúcar se disuelva y la mezcla tome un tono claro y aireado. Luego se suma media taza de aceite neutro, lo que aportará humedad y suavidad a la miga.

En otro recipiente, se tamiza una taza y media de harina leudante con una pizca de sal. Este paso, aunque parezca menor, es muy importante para evitar grumos y lograr que los muffins crezcan parejos. Se incorpora la mezcla seca a la húmeda en dos tandas, intercalando con media taza de leche, y se revuelve apenas, con movimientos envolventes.

Los chips de chocolate entran en acción al final, con una taza generosa que se mezcla suavemente con la preparación, reservando algunos para colocar por encima antes de hornear. La mezcla se reparte en moldes para muffins, llenando tres cuartas partes para que tengan espacio para crecer sin desbordarse. Se hornean a 180°C durante 18 a 20 minutos, hasta que al pincharlos con un palillo este salga limpio.

Cuando salgan del horno, lo ideal es dejarlos entibiar sobre una rejilla, aunque la tentación de probar uno recién hecho es bastante difícil de resistir.