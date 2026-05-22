Este 25 de Mayo festejá con un buen guiso de mondongo: receta fácil
Este 25 de Mayo, deleitate con un clásico: te acercamos la receta fácil para preparar un delicioso guiso de mondongo y celebrar la fecha patria.
El guiso de mondongo es una de esas preparaciones bien nuestras que llenan la casa de aroma y reúnen a la familia alrededor de la mesa. Esta receta combina ingredientes sencillos y mucho sabor, convirtiéndose en una opción ideal para los días frescos en los que apetece un plato caliente y rendidor. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina argentina, el guiso de mondongo ocupa un lugar especial por su tradición y su espíritu casero. Siguiendo el paso a paso, vas a poder preparar una versión fácil y económica, perfecta para disfrutar de un clásico criollo sin complicarte con una larga lista de ingredientes.
FICHA
Ingredientes
- 800 g de mondongo limpio
- 1 cebolla
- 1 morrón rojo
- 400 g de tomate triturado
- 2 papas
- 1 cucharada de pimentón
- Sal y pimienta a gusto
- 2 cucharadas de aceite
- Herví el mondongo en abundante agua hasta que esté tierno. Escurrilo y cortalo en tiras.
- En una olla con el aceite, rehogá la cebolla y el morrón picados. Agregá el tomate triturado y el pimentón, mezclando bien.
- Incorporá el mondongo y las papas cortadas en cubos. Cubrí con agua, condimentá con sal y pimienta y cociná a fuego medio durante 40 minutos.
- Cuando las papas estén tiernas y el guiso haya espesado, retiralo del fuego y servilo bien calentito.