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Este 25 de Mayo festejá con un buen guiso de mondongo: receta fácil

Este 25 de Mayo, deleitate con un clásico: te acercamos la receta fácil para preparar un delicioso guiso de mondongo y celebrar la fecha patria.

Candela Spann

La receta de guiso de mondongo que estabas esperando para este 25 de Mayo

La receta de guiso de mondongo que estabas esperando para este 25 de Mayo

Imagen creada por IA - MDZ

El guiso de mondongo es una de esas preparaciones bien nuestras que llenan la casa de aroma y reúnen a la familia alrededor de la mesa. Esta receta combina ingredientes sencillos y mucho sabor, convirtiéndose en una opción ideal para los días frescos en los que apetece un plato caliente y rendidor. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina argentina, el guiso de mondongo ocupa un lugar especial por su tradición y su espíritu casero. Siguiendo el paso a paso, vas a poder preparar una versión fácil y económica, perfecta para disfrutar de un clásico criollo sin complicarte con una larga lista de ingredientes.

FICHA

Tiempo de cocción
1 hora 20 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 35 minutos
Modo de cocción
Hervido y guisado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina

Ingredientes

  • 800 g de mondongo limpio 800 g de mondongo limpio
  • 1 cebolla 1 cebolla
  • 1 morrón rojo 1 morrón rojo
  • 400 g de tomate triturado 400 g de tomate triturado
  • 2 papas 2 papas
  • 1 cucharada de pimentón 1 cucharada de pimentón
  • Sal y pimienta a gusto Sal y pimienta a gusto
  • 2 cucharadas de aceite 2 cucharadas de aceite
Pasos
  • Herví el mondongo en abundante agua hasta que esté tierno. Escurrilo y cortalo en tiras. Herví el mondongo en abundante agua hasta que esté tierno. Escurrilo y cortalo en tiras.
  • En una olla con el aceite, rehogá la cebolla y el morrón picados. Agregá el tomate triturado y el pimentón, mezclando bien. En una olla con el aceite, rehogá la cebolla y el morrón picados. Agregá el tomate triturado y el pimentón, mezclando bien.
  • Incorporá el mondongo y las papas cortadas en cubos. Cubrí con agua, condimentá con sal y pimienta y cociná a fuego medio durante 40 minutos. Incorporá el mondongo y las papas cortadas en cubos. Cubrí con agua, condimentá con sal y pimienta y cociná a fuego medio durante 40 minutos.
  • Cuando las papas estén tiernas y el guiso haya espesado, retiralo del fuego y servilo bien calentito. Cuando las papas estén tiernas y el guiso haya espesado, retiralo del fuego y servilo bien calentito.

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