Cómo hacer guiso de carne: la receta ideal para días frescos
Con esta receta prepararás un guiso de carne casero, sabroso y rendidor, ideal para disfrutar en días frescos con toda la familia.
Esta receta de guiso de carne es un clásico reconfortante, ideal para días frescos y para compartir en familia. Con ingredientes simples y mucho sabor, este plato combina carne tierna, verduras y caldo en una preparación fácil. Es perfecta para quienes buscan una comida casera, abundante y deliciosa sin complicaciones.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
- 500 g de carne de res (paleta o aguja) en cubos.
- 2 papas medianas.
- 1 zanahoria grande.
- 1 cebolla.
- 1/2 morrón rojo.
- 2 dientes de ajo.
- 200 g de tomate triturado.
- 1 cucharada de pimentón dulce.
- 1 hoja de laurel.
- 1 litro de caldo de carne.
- 2 cucharadas de aceite.
- Sal y pimienta a gusto.
- 1/2 taza de arvejas (opcional).
Paso a paso para crear un guiso de carne delicioso
- Corta la carne en cubos y salpimiéntala.
- En una olla grande, calienta el aceite y dora la carne por todos sus lados. Retira y reserva.
- En la misma olla, sofríe la cebolla, el morrón y el ajo picados hasta que estén transparentes.
- Incorpora el tomate triturado y cocina unos minutos.
- Agrega el pimentón y mezcla bien.
- Vuelve a incorporar la carne, añade el laurel y cubre con el caldo.
- Cocina a fuego medio durante 20 minutos.
- Agrega las papas y la zanahoria cortadas en cubos.
- Cocina otros 20–25 minutos hasta que las verduras estén tiernas y el guiso espese.
- Incorpora las arvejas en los últimos minutos y ajusta sal y pimienta.
De la cocina a tu mesa
El guiso de carne es una preparación que nunca pasa de moda, ya que combina practicidad, sabor y tradición en un solo plato. Su versatilidad permite adaptarlo a distintos gustos, incorporando más verduras, legumbres o incluso pastas como fideos o arroz. Además, es una opción ideal para cocinar en cantidad, ya que se conserva muy bien y su sabor mejora al día siguiente. Este tipo de comidas refleja el espíritu de la cocina casera: simple, nutritiva y pensada para compartir. Servido bien caliente, es perfecto para reconfortar el cuerpo y disfrutar de un momento agradable en familia. Sin duda, un plato que vale la pena repetir y tener siempre a mano. ¡Y a disfrutar!.