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Cómo hacer guiso de carne: la receta ideal para días frescos

Con esta receta prepararás un guiso de carne casero, sabroso y rendidor, ideal para disfrutar en días frescos con toda la familia.

Candela Spann

Esta receta es ideal para entrar en calor

Esta receta es ideal para entrar en calor

Shutterstock

Esta receta de guiso de carne es un clásico reconfortante, ideal para días frescos y para compartir en familia. Con ingredientes simples y mucho sabor, este plato combina carne tierna, verduras y caldo en una preparación fácil. Es perfecta para quienes buscan una comida casera, abundante y deliciosa sin complicaciones.

Una receta que combina ingredientes que tienes en casa
Esta receta combina ingredientes que tienes en tu casa

Esta receta combina ingredientes que tienes en tu casa

Rinde: 4 porciones

Ingredientes

  • 500 g de carne de res (paleta o aguja) en cubos.
  • 2 papas medianas.
  • 1 zanahoria grande.
  • 1 cebolla.
  • 1/2 morrón rojo.
  • 2 dientes de ajo.
  • 200 g de tomate triturado.
  • 1 cucharada de pimentón dulce.
  • 1 hoja de laurel.
  • 1 litro de caldo de carne.
  • 2 cucharadas de aceite.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • 1/2 taza de arvejas (opcional).

Paso a paso para crear un guiso de carne delicioso

  • Corta la carne en cubos y salpimiéntala.
  • En una olla grande, calienta el aceite y dora la carne por todos sus lados. Retira y reserva.
  • En la misma olla, sofríe la cebolla, el morrón y el ajo picados hasta que estén transparentes.
  • Incorpora el tomate triturado y cocina unos minutos.
  • Agrega el pimentón y mezcla bien.
  • Vuelve a incorporar la carne, añade el laurel y cubre con el caldo.
  • Cocina a fuego medio durante 20 minutos.
  • Agrega las papas y la zanahoria cortadas en cubos.
  • Cocina otros 20–25 minutos hasta que las verduras estén tiernas y el guiso espese.
  • Incorpora las arvejas en los últimos minutos y ajusta sal y pimienta.
Si quieres una receta deliciosa sigue el paso a paso
Si quieres una receta deliciosa sigue el paso a paso

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De la cocina a tu mesa

El guiso de carne es una preparación que nunca pasa de moda, ya que combina practicidad, sabor y tradición en un solo plato. Su versatilidad permite adaptarlo a distintos gustos, incorporando más verduras, legumbres o incluso pastas como fideos o arroz. Además, es una opción ideal para cocinar en cantidad, ya que se conserva muy bien y su sabor mejora al día siguiente. Este tipo de comidas refleja el espíritu de la cocina casera: simple, nutritiva y pensada para compartir. Servido bien caliente, es perfecto para reconfortar el cuerpo y disfrutar de un momento agradable en familia. Sin duda, un plato que vale la pena repetir y tener siempre a mano. ¡Y a disfrutar!.

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