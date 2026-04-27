Cómo hacer guiso de carne: la receta ideal para días frescos

Esta receta de guiso de carne es un clásico reconfortante, ideal para días frescos y para compartir en familia. Con ingredientes simples y mucho sabor, este plato combina carne tierna, verduras y caldo en una preparación fácil. Es perfecta para quienes buscan una comida casera, abundante y deliciosa sin complicaciones.

Paso a paso para crear un guiso de carne delicioso

Corta la carne en cubos y salpimiéntala.

En una olla grande, calienta el aceite y dora la carne por todos sus lados. Retira y reserva.

En la misma olla, sofríe la cebolla, el morrón y el ajo picados hasta que estén transparentes.

Incorpora el tomate triturado y cocina unos minutos.

Agrega el pimentón y mezcla bien.

Vuelve a incorporar la carne, añade el laurel y cubre con el caldo.

Cocina a fuego medio durante 20 minutos.

Agrega las papas y la zanahoria cortadas en cubos.

Cocina otros 20–25 minutos hasta que las verduras estén tiernas y el guiso espese.

Incorpora las arvejas en los últimos minutos y ajusta sal y pimienta.

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De la cocina a tu mesa

El guiso de carne es una preparación que nunca pasa de moda, ya que combina practicidad, sabor y tradición en un solo plato. Su versatilidad permite adaptarlo a distintos gustos, incorporando más verduras, legumbres o incluso pastas como fideos o arroz. Además, es una opción ideal para cocinar en cantidad, ya que se conserva muy bien y su sabor mejora al día siguiente. Este tipo de comidas refleja el espíritu de la cocina casera: simple, nutritiva y pensada para compartir. Servido bien caliente, es perfecto para reconfortar el cuerpo y disfrutar de un momento agradable en familia. Sin duda, un plato que vale la pena repetir y tener siempre a mano. ¡Y a disfrutar!.