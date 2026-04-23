Callos a la madrileña, receta de guiso de carne famosísimo en España

Esta receta de callos a la madrileña es uno de los platos más emblemáticos de la cocina española. Contundente, sabrosa y llena de tradición, esta propuesta combina ingredientes humildes con una cocción lenta que potencia su sabor. Ideal para los meses fríos, este paso a paso ofrece un guiso reconfortante y auténtico.

Paso a paso para crear callos a la madrileña deliciosos

1- Lava bien los callos y el morro y córtalos en trozos.

2- Cuece los callos en agua durante 10 minutos y desecha esa primera agua.

3- En una olla grande, añade agua limpia, los callos, el morro y el laurel.

4- Cocina a fuego lento durante 2 horas hasta que estén tiernos.

5- En una sartén, sofríe la cebolla y el ajo picados con el aceite de oliva.

6- Añade el pimentón y mezcla rápidamente.

7- Incorpora el chorizo, la morcilla y el jamón troceados.

8- Vierte este sofrito en la olla de los callos.

9- Cocina todo junto 30 minutos más, ajustando sal y pimienta.

10- Deja reposar antes de servir los callos a la madrileña bien calientes.

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De la cocina a la mesa

Los callos a la madrileña son un plato tradicional que representa la esencia de la cocina de cuchara en España. Esta receta destaca por su sabor intenso, su textura melosa y su carácter reconfortante. Prepararlos requiere tiempo, pero el resultado es un guiso profundo y lleno de matices. La combinación de callos, chorizo y morcilla aporta una riqueza única que ha convertido este plato en un clásico de bares y hogares. Además, esta receta mejora con el reposo, potenciando aún más sus sabores. Servidos bien calientes, son perfectos para disfrutar en buena compañía.