Callos a la madrileña, receta de guiso de carne famosísimo en España
Esta receta de callos a la madrileña es un clásico español lleno de sabor, ideal para disfrutar de un guiso tradicional, contundente y reconfortante.
Esta receta de callos a la madrileña es uno de los platos más emblemáticos de la cocina española. Contundente, sabrosa y llena de tradición, esta propuesta combina ingredientes humildes con una cocción lenta que potencia su sabor. Ideal para los meses fríos, este paso a paso ofrece un guiso reconfortante y auténtico.
Ingredientes (rinde 6 porciones)
- Callos de ternera limpios: 1 kilogramo
- Morro de ternera: 300 gramos
- Chorizo: 200 gramos
- Morcilla: 200 gramos
- Jamón serrano: 150 gramos
- Cebolla: 1 unidad
- Ajo: 3 dientes
- Pimentón dulce: 1 cucharada
- Pimentón picante: ½ cucharadita (opcional)
- Laurel: 1 hoja
- Aceite de oliva: 3 cucharadas
- Sal: a gusto
- Pimienta: a gusto
- Agua: cantidad necesaria
Paso a paso para crear callos a la madrileña deliciosos
1- Lava bien los callos y el morro y córtalos en trozos.
2- Cuece los callos en agua durante 10 minutos y desecha esa primera agua.
3- En una olla grande, añade agua limpia, los callos, el morro y el laurel.
4- Cocina a fuego lento durante 2 horas hasta que estén tiernos.
5- En una sartén, sofríe la cebolla y el ajo picados con el aceite de oliva.
6- Añade el pimentón y mezcla rápidamente.
7- Incorpora el chorizo, la morcilla y el jamón troceados.
8- Vierte este sofrito en la olla de los callos.
9- Cocina todo junto 30 minutos más, ajustando sal y pimienta.
10- Deja reposar antes de servir los callos a la madrileña bien calientes.
De la cocina a la mesa
Los callos a la madrileña son un plato tradicional que representa la esencia de la cocina de cuchara en España. Esta receta destaca por su sabor intenso, su textura melosa y su carácter reconfortante. Prepararlos requiere tiempo, pero el resultado es un guiso profundo y lleno de matices. La combinación de callos, chorizo y morcilla aporta una riqueza única que ha convertido este plato en un clásico de bares y hogares. Además, esta receta mejora con el reposo, potenciando aún más sus sabores. Servidos bien calientes, son perfectos para disfrutar en buena compañía.