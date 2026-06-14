Tarta de frutillas fácil: una receta que se arma en 20 minutos
Descubrí esta receta paso a paso de tarta de frutillas, perfecta para resolver en 20 minutos un postre delicioso.
Hay postres que no necesitan presentación, y esta tarta es uno de ellos. La buena noticia es que no hace falta ser pastelero para hacerla en casa porque a esta receta la tenés resuelta en veinte minutos. La clave está en la crema chantilly que tiene que estar bien fría antes de batirla, y el azúcar se agrega cuando ya tomó cuerpo, para que no se baje. Las frutillas van justo antes de servir, así no largan jugo y la crema se mantiene firme. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde de 24 cm)
Para la base
- 1 masa de tarta dulce precocida
Para la crema chantilly
- 500 ml de crema de leche bien fría
- 4 cucharadas de azúcar impalpable
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Para armar
- 500 g de frutillas frescas, limpias y secas
- 2 cucharadas de azúcar impalpable para decorar
- Gelatina de frutilla neutra (opcional, para brillo)
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180°C. Forrá el molde con la masa, pinchá el fondo, cubrí con papel manteca y legumbres. Horneá 12 minutos, sacá el peso y horneá 5 minutos más hasta dorar. Dejá enfriar completamente.
- En un bowl bien frío, verté la crema de leche. Batí con batidora eléctrica a velocidad media hasta que empiece a espesar. Agregá el azúcar impalpable y la vainilla. Seguí batiendo hasta obtener picos firmes. No sobrebatas o se corta y queda mantequilla.
- Extendé la crema chantilly sobre la base fría con una espátula, formando una capa generosa de aproximadamente 3 cm. Alisá la superficie.
- Cortá las frutillas en mitades o láminas, según tu preferencia. Distribuí sobre la crema de forma decorativa, apretando ligeramente para que se sostengan.
- Si querés un acabado profesional, calentá gelatina de frutilla según las instrucciones del envase y pincelá suavemente sobre las frutillas. Esto les da brillo y las fija.
- Espolvoreá azúcar impalpable justo antes de llevar a la mesa. ¡Y listo!