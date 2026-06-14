Tarta de frutillas fácil: una receta que se arma en 20 minutos

Hay postres que no necesitan presentación, y esta tarta es uno de ellos. La buena noticia es que no hace falta ser pastelero para hacerla en casa porque a esta receta la tenés resuelta en veinte minutos. La clave está en la crema chantilly que tiene que estar bien fría antes de batirla, y el azúcar se agrega cuando ya tomó cuerpo, para que no se baje. Las frutillas van justo antes de servir, así no largan jugo y la crema se mantiene firme. ¡Manos a la obra!