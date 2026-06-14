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Tarta de frutillas fácil: una receta que se arma en 20 minutos

Descubrí esta receta paso a paso de tarta de frutillas, perfecta para resolver en 20 minutos un postre delicioso.

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Prepará una rica tarta de frutillas.

Prepará una rica tarta de frutillas.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Hay postres que no necesitan presentación, y esta tarta es uno de ellos. La buena noticia es que no hace falta ser pastelero para hacerla en casa porque a esta receta la tenés resuelta en veinte minutos. La clave está en la crema chantilly que tiene que estar bien fría antes de batirla, y el azúcar se agrega cuando ya tomó cuerpo, para que no se baje. Las frutillas van justo antes de servir, así no largan jugo y la crema se mantiene firme. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (molde de 24 cm)

Para la base

  • 1 masa de tarta dulce precocida

Para la crema chantilly

  • 500 ml de crema de leche bien fría
  • 4 cucharadas de azúcar impalpable
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para armar

  • 500 g de frutillas frescas, limpias y secas
  • 2 cucharadas de azúcar impalpable para decorar
  • Gelatina de frutilla neutra (opcional, para brillo)
tarta frutilla a la mendocina bubica (3).JPG
Nada más rico que una tarta casera para la mediatarde.

Nada más rico que una tarta casera para la mediatarde.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentá el horno a 180°C. Forrá el molde con la masa, pinchá el fondo, cubrí con papel manteca y legumbres. Horneá 12 minutos, sacá el peso y horneá 5 minutos más hasta dorar. Dejá enfriar completamente.
  2. En un bowl bien frío, verté la crema de leche. Batí con batidora eléctrica a velocidad media hasta que empiece a espesar. Agregá el azúcar impalpable y la vainilla. Seguí batiendo hasta obtener picos firmes. No sobrebatas o se corta y queda mantequilla.
  3. Extendé la crema chantilly sobre la base fría con una espátula, formando una capa generosa de aproximadamente 3 cm. Alisá la superficie.
  4. Cortá las frutillas en mitades o láminas, según tu preferencia. Distribuí sobre la crema de forma decorativa, apretando ligeramente para que se sostengan.
  5. Si querés un acabado profesional, calentá gelatina de frutilla según las instrucciones del envase y pincelá suavemente sobre las frutillas. Esto les da brillo y las fija.
  6. Espolvoreá azúcar impalpable justo antes de llevar a la mesa. ¡Y listo!

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