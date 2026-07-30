Aprendé a hacer churros en casa: receta paso a paso
Aprender a hacer churros caseros es más fácil de lo que parece. Seguí el paso a paso de esta receta para un resultado exquisito en casa.
Los churros son el antojo de las tardes de domingo, incluso de las madrugadas con cafés, y prepararlos es muy sencillo. En esta receta, la masa se hace en una olla, se fría en aceite caliente, y se come caliente. Lo importante está en la temperatura del aceite porque si está muy caliente, se doran por fuera y quedan crudos por dentro; si está muy frío, absorben aceite y quedan grasosos y pesados. El punto justo es 180°C, donde burbujean de inmediato al tocar el aceite pero no se queman. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (15 churros aproximadamente)
Para la masa:
- 250 ml de agua
- 100 gramos de manteca
- 1 cucharada de azúcar
- 1 pizca de sal
- 250 gramos de harina 0000
- 3 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Aceite para freír (suficiente para cubrir la sartén o olla)
Para espolvorear:
- 200 gramos de azúcar
- 2 cucharadas de canela en polvo
Opcional para rellenar:
- 200 gramos de dulce de leche repostero
Paso a paso de la receta
- En una olla mediana, llevá el agua, la manteca, el azúcar y la sal a hervor a fuego medio. Cuando rompa hervor, apagá el fuego y verté toda la harina de una sola vez. Mezclá enérgicamente con una cuchara de madera hasta que la masa se despegue de las paredes de la olla y forme una bola lisa. Esto tarda 1-2 minutos. Dejá enfriar 5 minutos.
- Agregá los huevos de a uno, mezclando bien después de cada uno hasta que se integre completamente. La masa va a parecer que se desarma con el primer huevo: seguí mezclando y se vuelve a unir. Agregá la vainilla. La masa final debe ser suave, brillante y pegajosa, pero que mantenga la forma.
- En una olla o sartén profunda, calentá el aceite a 180°C. Si no tenés termómetro, tirá un pedacito de masa y, si burbujea de inmediato y sube a la superficie, está listo. El aceite debe tener al menos 5 cm de profundidad.
- Cargá la masa en una manga pastelera con boquilla estrella grande. Si no tenés, usá una bolsa de congelar resistente y cortá una punta de 2 cm. Sobre una tabla enharinada, formá tiras de 15 cm de largo, cortando con una tijera o un cuchillo enharinado. No hagás los churros directo sobre el aceite caliente: se te queman los dedos.
- Meté 3-4 churros a la vez en el aceite caliente. No metas muchos o baja la temperatura y absorben aceite. Freí por 3-4 minutos, dándoles vuelta con pinzas, hasta que estén dorados y crocantes por todos lados. Sacá y dejá escurrir sobre papel de cocina.
- Mezclá el azúcar con la canela en un bowl grande. Pasá los churros calientes por la mezcla de azúcar y canela, girándolos para que se cubran bien por todos lados.
- Si querés churros rellenos, cargá dulce de leche en una jeringa de cocina o en una manga con boquilla fina. Insertá la punta en uno de los extremos del churro y presioná suavemente hasta sentir resistencia. Repetí por el otro extremo, ¡y listo!