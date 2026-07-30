Aprendé a hacer churros en casa: receta paso a paso

Los churros son el antojo de las tardes de domingo, incluso de las madrugadas con cafés, y prepararlos es muy sencillo. En esta receta, la masa se hace en una olla, se fría en aceite caliente, y se come caliente. Lo importante está en la temperatura del aceite porque si está muy caliente, se doran por fuera y quedan crudos por dentro; si está muy frío, absorben aceite y quedan grasosos y pesados. El punto justo es 180°C, donde burbujean de inmediato al tocar el aceite pero no se queman. ¡Manos a la obra!