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Aprendé a hacer churros en casa: receta paso a paso

Aprender a hacer churros caseros es más fácil de lo que parece. Seguí el paso a paso de esta receta para un resultado exquisito en casa.

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Prepará los churros más ricos en casa.

Prepará los churros más ricos en casa.

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Los churros son el antojo de las tardes de domingo, incluso de las madrugadas con cafés, y prepararlos es muy sencillo. En esta receta, la masa se hace en una olla, se fría en aceite caliente, y se come caliente. Lo importante está en la temperatura del aceite porque si está muy caliente, se doran por fuera y quedan crudos por dentro; si está muy frío, absorben aceite y quedan grasosos y pesados. El punto justo es 180°C, donde burbujean de inmediato al tocar el aceite pero no se queman. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (15 churros aproximadamente)

Para la masa:

  • 250 ml de agua
  • 100 gramos de manteca
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • 250 gramos de harina 0000
  • 3 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Aceite para freír (suficiente para cubrir la sartén o olla)

Para espolvorear:

  • 200 gramos de azúcar
  • 2 cucharadas de canela en polvo

Opcional para rellenar:

  • 200 gramos de dulce de leche repostero
¡Qué rico!

¡Qué rico!

Paso a paso de la receta

  1. En una olla mediana, llevá el agua, la manteca, el azúcar y la sal a hervor a fuego medio. Cuando rompa hervor, apagá el fuego y verté toda la harina de una sola vez. Mezclá enérgicamente con una cuchara de madera hasta que la masa se despegue de las paredes de la olla y forme una bola lisa. Esto tarda 1-2 minutos. Dejá enfriar 5 minutos.
  2. Agregá los huevos de a uno, mezclando bien después de cada uno hasta que se integre completamente. La masa va a parecer que se desarma con el primer huevo: seguí mezclando y se vuelve a unir. Agregá la vainilla. La masa final debe ser suave, brillante y pegajosa, pero que mantenga la forma.
  3. En una olla o sartén profunda, calentá el aceite a 180°C. Si no tenés termómetro, tirá un pedacito de masa y, si burbujea de inmediato y sube a la superficie, está listo. El aceite debe tener al menos 5 cm de profundidad.
  4. Cargá la masa en una manga pastelera con boquilla estrella grande. Si no tenés, usá una bolsa de congelar resistente y cortá una punta de 2 cm. Sobre una tabla enharinada, formá tiras de 15 cm de largo, cortando con una tijera o un cuchillo enharinado. No hagás los churros directo sobre el aceite caliente: se te queman los dedos.
  5. Meté 3-4 churros a la vez en el aceite caliente. No metas muchos o baja la temperatura y absorben aceite. Freí por 3-4 minutos, dándoles vuelta con pinzas, hasta que estén dorados y crocantes por todos lados. Sacá y dejá escurrir sobre papel de cocina.
  6. Mezclá el azúcar con la canela en un bowl grande. Pasá los churros calientes por la mezcla de azúcar y canela, girándolos para que se cubran bien por todos lados.
  7. Si querés churros rellenos, cargá dulce de leche en una jeringa de cocina o en una manga con boquilla fina. Insertá la punta en uno de los extremos del churro y presioná suavemente hasta sentir resistencia. Repetí por el otro extremo, ¡y listo!

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