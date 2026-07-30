No vas a creer lo fácil que es esta mousse de mantequilla de maní con esta receta

La mousse de mantequilla de maní es una de esas recetas que sorprenden por su textura increíblemente aireada y su intenso sabor. Es un postre ideal para preparar en pocos minutos, perfecto para servir solo o como relleno de tortas , vasitos y otras preparaciones dulces . ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto que utilizan muchos pasteleros para conseguir una mousse mucho más firme y sedoso: enfriar la mantequilla de maní unos minutos en la heladera antes de mezclarla con la crema batida. Esto ayuda a mantener el aire incorporado y evita que la preparación pierda volumen.