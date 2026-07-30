No vas a creer lo fácil que es esta mousse de mantequilla de maní con esta receta
Descubrí el secreto para una mousse de mantequilla de maní aireada y sedosa que sorprende por su textura y sabor, ideal para postres rápidos.
La mousse de mantequilla de maní es una de esas recetas que sorprenden por su textura increíblemente aireada y su intenso sabor. Es un postre ideal para preparar en pocos minutos, perfecto para servir solo o como relleno de tortas, vasitos y otras preparaciones dulces. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto que utilizan muchos pasteleros para conseguir una mousse mucho más firme y sedoso: enfriar la mantequilla de maní unos minutos en la heladera antes de mezclarla con la crema batida. Esto ayuda a mantener el aire incorporado y evita que la preparación pierda volumen.
FICHA
Ingredientes
- 250 gr de mantequilla de maní
- 250 ml de crema de leche bien fría
- 80 gr de azúcar impalpable
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Batí la crema de leche hasta obtener picos suaves.
- En otro bowl mezclá la mantequilla de maní, el azúcar impalpable, la vainilla y la sal hasta lograr una preparación cremosa.
- El gran secreto de esta receta es utilizar la mantequilla de maní previamente fría. De esta manera conserva mejor la estructura del mousse y aporta una textura mucho más aireada.
- Incorporá la crema batida en tres veces con movimientos envolventes para no perder el aire.
- Distribuí el mousse en copas o vasos individuales.
- Llevá a la heladera durante 2 horas antes de servir.