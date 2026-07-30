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No vas a creer lo fácil que es esta mousse de mantequilla de maní con esta receta

Descubrí el secreto para una mousse de mantequilla de maní aireada y sedosa que sorprende por su textura y sabor, ideal para postres rápidos.

Candela Spann

Receta y secretos: para una mousse de mantequilla de maní súper aireada

Receta y secretos: para una mousse de mantequilla de maní súper aireada

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La mousse de mantequilla de maní es una de esas recetas que sorprenden por su textura increíblemente aireada y su intenso sabor. Es un postre ideal para preparar en pocos minutos, perfecto para servir solo o como relleno de tortas, vasitos y otras preparaciones dulces. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto que utilizan muchos pasteleros para conseguir una mousse mucho más firme y sedoso: enfriar la mantequilla de maní unos minutos en la heladera antes de mezclarla con la crema batida. Esto ayuda a mantener el aire incorporado y evita que la preparación pierda volumen.

FICHA

Tiempo de cocción
Sin cocción
Tiempo de pasos
2 horas 15 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Repostería

Ingredientes

  • 250 gr de mantequilla de maní 250 gr de mantequilla de maní
  • 250 ml de crema de leche bien fría 250 ml de crema de leche bien fría
  • 80 gr de azúcar impalpable 80 gr de azúcar impalpable
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Batí la crema de leche hasta obtener picos suaves.
  • En otro bowl mezclá la mantequilla de maní, el azúcar impalpable, la vainilla y la sal hasta lograr una preparación cremosa.
  • El gran secreto de esta receta es utilizar la mantequilla de maní previamente fría. De esta manera conserva mejor la estructura del mousse y aporta una textura mucho más aireada.
  • Incorporá la crema batida en tres veces con movimientos envolventes para no perder el aire.
  • Distribuí el mousse en copas o vasos individuales.
  • Llevá a la heladera durante 2 horas antes de servir.

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