Mousse de manzana fácil, económica y rendidora ¡la mejor alternativa saludable!

Pasos

Pelar las manzanas, retirarles el centro y cortarlas en cubos. Cocinarlas junto con el azúcar y el jugo de limón hasta que estén tiernas. Procesarlas hasta obtener un puré y dejar enfriar.

Hidratar la gelatina sin sabor en el agua y disolverla según las indicaciones del envase. Incorporarla al puré de manzana junto con la esencia de vainilla.

Batir la crema de leche hasta que tome una consistencia ligeramente espesa.

Integrar la crema batida con el puré de manzana mediante movimientos envolventes para conservar la textura aireada.

Distribuir la preparación en copas o recipientes individuales y llevar a la heladera durante al menos 3 horas, hasta que la mousse tome consistencia.