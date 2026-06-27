Mousse de manzana fácil, económica y rendidora ¡la mejor alternativa saludable!
La mousse de manzana es un postre fresco, suave y fácil de preparar, ideal para quienes buscan una opción liviana y saludable.
La mousse de manzana es un postre suave, fresco y muy fácil de preparar, ideal para quienes buscan una opción liviana con sabor a fruta. Esta es una de las recetas que aprovecha el dulzor natural de las manzanas para lograr una textura aireada y delicada, perfecta para disfrutar después de cualquier comida.
Gracias a su sencillez y a la combinación de ingredientes básicos, la mousse de manzana se ha convertido en una alternativa muy elegida dentro de la cocina casera. Puede servirse bien fría y decorarse con canela, frutas frescas o unas hojas de menta para darle un toque especial. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 4 manzanas
- 200 ml de crema de leche
- 50 g de azúcar
- Jugo de ½ limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 7 g de gelatina sin sabor
- 50 ml de agua
- Pelar las manzanas, retirarles el centro y cortarlas en cubos. Cocinarlas junto con el azúcar y el jugo de limón hasta que estén tiernas. Procesarlas hasta obtener un puré y dejar enfriar.
- Hidratar la gelatina sin sabor en el agua y disolverla según las indicaciones del envase. Incorporarla al puré de manzana junto con la esencia de vainilla.
- Batir la crema de leche hasta que tome una consistencia ligeramente espesa.
- Integrar la crema batida con el puré de manzana mediante movimientos envolventes para conservar la textura aireada.
- Distribuir la preparación en copas o recipientes individuales y llevar a la heladera durante al menos 3 horas, hasta que la mousse tome consistencia.
- Servir bien fría y, si se desea, decorar con canela en polvo, rodajas finas de manzana o unas hojas de menta.