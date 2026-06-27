Presenta:

Tendencias

|

mousse

Mousse de manzana fácil, económica y rendidora ¡la mejor alternativa saludable!

La mousse de manzana es un postre fresco, suave y fácil de preparar, ideal para quienes buscan una opción liviana y saludable.

Candela Spann

Mousse de manzana fácil, económica y rendidora ¡la mejor alternativa saludable!

Mousse de manzana fácil, económica y rendidora ¡la mejor alternativa saludable!

Shutterstock

La mousse de manzana es un postre suave, fresco y muy fácil de preparar, ideal para quienes buscan una opción liviana con sabor a fruta. Esta es una de las recetas que aprovecha el dulzor natural de las manzanas para lograr una textura aireada y delicada, perfecta para disfrutar después de cualquier comida.

Gracias a su sencillez y a la combinación de ingredientes básicos, la mousse de manzana se ha convertido en una alternativa muy elegida dentro de la cocina casera. Puede servirse bien fría y decorarse con canela, frutas frescas o unas hojas de menta para darle un toque especial. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Hervido y refrigerado
Dificultad
Mediana
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 4 manzanas 4 manzanas
  • 200 ml de crema de leche 200 ml de crema de leche
  • 50 g de azúcar 50 g de azúcar
  • Jugo de ½ limón Jugo de ½ limón
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 7 g de gelatina sin sabor 7 g de gelatina sin sabor
  • 50 ml de agua 50 ml de agua
Pasos
  • Pelar las manzanas, retirarles el centro y cortarlas en cubos. Cocinarlas junto con el azúcar y el jugo de limón hasta que estén tiernas. Procesarlas hasta obtener un puré y dejar enfriar.
  • Hidratar la gelatina sin sabor en el agua y disolverla según las indicaciones del envase. Incorporarla al puré de manzana junto con la esencia de vainilla.
  • Batir la crema de leche hasta que tome una consistencia ligeramente espesa.
  • Integrar la crema batida con el puré de manzana mediante movimientos envolventes para conservar la textura aireada.
  • Distribuir la preparación en copas o recipientes individuales y llevar a la heladera durante al menos 3 horas, hasta que la mousse tome consistencia.
  • Servir bien fría y, si se desea, decorar con canela en polvo, rodajas finas de manzana o unas hojas de menta.

Archivado en

Notas Relacionadas