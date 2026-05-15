Cómo hacer el arroz con leche perfecto: la receta infalible
Conocé el secreto para preparar el arroz con leche perfecto. Una receta fácil y deliciosa que te transportará a la infancia.
El arroz con leche es un postre que huele a la casa de la abuela desde el momento en que empieza a hervir. Esta versión de la receta es extra cremosa gracias a la leche condensada que se agrega al final.
El truco está en el tipo de arroz a usar: tiene que ser redondo y no largo fino, porque queda suelto y nunca alcanza la textura mantecosa. Servilo tibio el mismo día o frío de la heladera, con canela espolvoreada por encima. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (4 porciones)
- 1 taza de arroz redondo (Carnaroli o arborio)
- 1 litro de leche entera
- 1 taza de leche condensada
- 1 rama de canela
- 2 cáscaras de limón (sin la parte blanca)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1/4 cucharadita de sal
- Canela en polvo para decorar
Paso a paso de la receta
- Pasá el arroz por agua fría y escurrí. Esto elimina el exceso de almidón superficial y evita que se pegue al inicio.
- En una olla grande, combiná la leche, la canela en rama, las cáscaras de limón y la sal. Llevá a hervor suave. Agregá el arroz, bajá a fuego mínimo y cociná 45 minutos revolviendo cada 5 minutos. El arroz debe estar muy tierno y la leche, espesa.
- Retirá la canela y las cáscaras de limón. Incorporá la leche condensada y la vainilla. Mezclá bien y cociná 5 minutos más revolviendo constantemente.
- Si quedó muy espeso, agregá un poco de leche caliente. Si está muy líquido, cociná 5 minutos más. Tiene que quedar cremoso, no aguado.
- Distribuí en copas o platos hondos. Espolvoreá generosamente canela en polvo por encima. Serví tibio o frío. ¡Y listo!