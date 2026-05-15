Presenta:

Estilo

|

Receta

Cómo hacer el arroz con leche perfecto: la receta infalible

Conocé el secreto para preparar el arroz con leche perfecto. Una receta fácil y deliciosa que te transportará a la infancia.

MDZ Estilo

Secretos de la cocina casera: arroz con leche para endulzar tu día Foto: Shutterstock

"Secretos de la cocina casera: arroz con leche para endulzar tu día" Foto: Shutterstock

El arroz con leche es un postre que huele a la casa de la abuela desde el momento en que empieza a hervir. Esta versión de la receta es extra cremosa gracias a la leche condensada que se agrega al final.

El truco está en el tipo de arroz a usar: tiene que ser redondo y no largo fino, porque queda suelto y nunca alcanza la textura mantecosa. Servilo tibio el mismo día o frío de la heladera, con canela espolvoreada por encima. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (4 porciones)

  • 1 taza de arroz redondo (Carnaroli o arborio)
  • 1 litro de leche entera
  • 1 taza de leche condensada
  • 1 rama de canela
  • 2 cáscaras de limón (sin la parte blanca)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1/4 cucharadita de sal
  • Canela en polvo para decorar
Con este paso a paso obtendrás un arroz con leche muy cremoso
Prepará el arroz con leche más rico.

Prepará el arroz con leche más rico.

Paso a paso de la receta

  1. Pasá el arroz por agua fría y escurrí. Esto elimina el exceso de almidón superficial y evita que se pegue al inicio.
  2. En una olla grande, combiná la leche, la canela en rama, las cáscaras de limón y la sal. Llevá a hervor suave. Agregá el arroz, bajá a fuego mínimo y cociná 45 minutos revolviendo cada 5 minutos. El arroz debe estar muy tierno y la leche, espesa.
  3. Retirá la canela y las cáscaras de limón. Incorporá la leche condensada y la vainilla. Mezclá bien y cociná 5 minutos más revolviendo constantemente.
  4. Si quedó muy espeso, agregá un poco de leche caliente. Si está muy líquido, cociná 5 minutos más. Tiene que quedar cremoso, no aguado.
  5. Distribuí en copas o platos hondos. Espolvoreá generosamente canela en polvo por encima. Serví tibio o frío. ¡Y listo!

Archivado en

Notas Relacionadas