Sopa crema de calabaza: la receta perfecta para días frescos

Esta receta de sopa crema de calabaza es ideal para quienes buscan una opción suave, saludable y reconfortante. La calabaza aporta dulzura natural y una textura cremosa irresistible. Es una receta fácil, nutritiva y perfecta para días frescos o cenas livianas. ¡Manos a la obra!.

Con esta receta lograrás una sopa crema de calabaza increíble

Con esta receta lograrás una sopa crema de calabaza increíble

Ingredientes (rinde 4 porciones)

Calabaza — 800 gramos

Cebolla — 1 unidad

Papa — 1 unidad

Ajo — 1 diente

Caldo de verduras — 1 litro

Crema de leche — 100 mililitros

Aceite — 20 mililitros

Sal — 5 gramos

Pimienta — 2 gramos

Nuez moscada — 2 gramos

Paso a paso para crear sopa crema de calabaza deliciosa

1- Pelar y cortar la calabaza y la papa en cubos.

2- Picar la cebolla y el ajo.

3- Rehogar la cebolla y el ajo en el aceite hasta que estén transparentes.

4- Agregar la calabaza y la papa y mezclar.

5- Incorporar el caldo de verduras y cocinar hasta que los vegetales estén tiernos.

6- Procesar hasta obtener una textura cremosa.

7- Agregar la crema de leche, la sal, la pimienta y la nuez moscada.

8- Servir la sopa bien caliente.

Esta receta es deliciosa Esta receta es deliciosa Shutterstock

De la cocina a la mesa

La sopa crema de calabaza es una de las opciones más clásicas y reconfortantes para los días frescos. Esta receta logra una textura suave y cremosa con un sabor naturalmente dulce y delicado. Es ideal como entrada o para una cena liviana y nutritiva. Además, se puede acompañar con semillas, croutons o queso rallado para sumar textura y sabor. Su preparación es simple y con ingredientes fáciles de conseguir. Esta sopa casera es práctica, saludable y perfecta para incorporar más vegetales en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!.