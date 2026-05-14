Sopa crema de calabaza: la receta perfecta para días frescos
Una receta fácil y nutritiva: aprendé a hacer la sopa crema de calabaza perfecta para disfrutar y entrar en calor cuando los días fríos comienzan a sentirse.
Esta receta de sopa crema de calabaza es ideal para quienes buscan una opción suave, saludable y reconfortante. La calabaza aporta dulzura natural y una textura cremosa irresistible. Es una receta fácil, nutritiva y perfecta para días frescos o cenas livianas. ¡Manos a la obra!.
En pocas palabras
- Receta fácil de sopa crema de calabaza: Aprende a preparar un plato nutritivo y reconfortante ideal para los días fríos.
- Ingredientes clave: Calabaza (800g), cebolla, papa, ajo, caldo de verduras, crema de leche, aceite, sal, pimienta y nuez moscada para 4 porciones.
- Preparación sencilla: Cocinar vegetales, procesar hasta obtener cremosidad, agregar crema y condimentos.
- Versatilidad: Se puede complementar con semillas, croutons o queso rallado para potenciar su sabor y textura.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Calabaza — 800 gramos
- Cebolla — 1 unidad
- Papa — 1 unidad
- Ajo — 1 diente
- Caldo de verduras — 1 litro
- Crema de leche — 100 mililitros
- Aceite — 20 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
- Nuez moscada — 2 gramos
Paso a paso para crear sopa crema de calabaza deliciosa
1- Pelar y cortar la calabaza y la papa en cubos.
2- Picar la cebolla y el ajo.
3- Rehogar la cebolla y el ajo en el aceite hasta que estén transparentes.
4- Agregar la calabaza y la papa y mezclar.
5- Incorporar el caldo de verduras y cocinar hasta que los vegetales estén tiernos.
6- Procesar hasta obtener una textura cremosa.
7- Agregar la crema de leche, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
8- Servir la sopa bien caliente.
De la cocina a la mesa
La sopa crema de calabaza es una de las opciones más clásicas y reconfortantes para los días frescos. Esta receta logra una textura suave y cremosa con un sabor naturalmente dulce y delicado. Es ideal como entrada o para una cena liviana y nutritiva. Además, se puede acompañar con semillas, croutons o queso rallado para sumar textura y sabor. Su preparación es simple y con ingredientes fáciles de conseguir. Esta sopa casera es práctica, saludable y perfecta para incorporar más vegetales en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!.