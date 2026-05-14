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Sopa crema de calabaza: la receta perfecta para días frescos

Una receta fácil y nutritiva: aprendé a hacer la sopa crema de calabaza perfecta para disfrutar y entrar en calor cuando los días fríos comienzan a sentirse.

Candela Spann

Una receta de sopa crema de calabaza para disfrutar

Una receta de sopa crema de calabaza para disfrutar

Shutterstock

Esta receta de sopa crema de calabaza es ideal para quienes buscan una opción suave, saludable y reconfortante. La calabaza aporta dulzura natural y una textura cremosa irresistible. Es una receta fácil, nutritiva y perfecta para días frescos o cenas livianas. ¡Manos a la obra!.

En pocas palabras

  • Receta fácil de sopa crema de calabaza: Aprende a preparar un plato nutritivo y reconfortante ideal para los días fríos.
  • Ingredientes clave: Calabaza (800g), cebolla, papa, ajo, caldo de verduras, crema de leche, aceite, sal, pimienta y nuez moscada para 4 porciones.
  • Preparación sencilla: Cocinar vegetales, procesar hasta obtener cremosidad, agregar crema y condimentos.
  • Versatilidad: Se puede complementar con semillas, croutons o queso rallado para potenciar su sabor y textura.
Resumen generado por Thinkindot AI

Con esta receta lograrás una sopa crema de calabaza increíble
Con esta receta lograrás una sopa crema de calabaza increíble

Con esta receta lograrás una sopa crema de calabaza increíble

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Calabaza — 800 gramos
  • Cebolla — 1 unidad
  • Papa — 1 unidad
  • Ajo — 1 diente
  • Caldo de verduras — 1 litro
  • Crema de leche — 100 mililitros
  • Aceite — 20 mililitros
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos
  • Nuez moscada — 2 gramos

Paso a paso para crear sopa crema de calabaza deliciosa

1- Pelar y cortar la calabaza y la papa en cubos.

2- Picar la cebolla y el ajo.

3- Rehogar la cebolla y el ajo en el aceite hasta que estén transparentes.

4- Agregar la calabaza y la papa y mezclar.

5- Incorporar el caldo de verduras y cocinar hasta que los vegetales estén tiernos.

6- Procesar hasta obtener una textura cremosa.

7- Agregar la crema de leche, la sal, la pimienta y la nuez moscada.

8- Servir la sopa bien caliente.

Esta receta es deliciosa
Esta receta es deliciosa

Esta receta es deliciosa

De la cocina a la mesa

La sopa crema de calabaza es una de las opciones más clásicas y reconfortantes para los días frescos. Esta receta logra una textura suave y cremosa con un sabor naturalmente dulce y delicado. Es ideal como entrada o para una cena liviana y nutritiva. Además, se puede acompañar con semillas, croutons o queso rallado para sumar textura y sabor. Su preparación es simple y con ingredientes fáciles de conseguir. Esta sopa casera es práctica, saludable y perfecta para incorporar más vegetales en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!.

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