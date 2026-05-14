Receta de chipirones en su tinta: un clásico español
Receta de chipirones en su tinta, un plato tradicional español con salsa intensa y sabor marinero, ideal para comidas especiales.
La receta de chipirones en su tinta es uno de los platos más tradicionales de la cocina española, especialmente del norte del país. Su característica salsa oscura y su intenso sabor a mar lo convierten en una elaboración única. Es unadelicia perfecta para quienes disfrutan de los sabores marineros auténticos y caseros.
En pocas palabras
- Receta tradicional: Chipirones en su tinta, un plato español con salsa intensa y sabor marinero.
- Preparación detallada: Incluye sofrito de cebolla, ajo y tomate, con chipirones y vino blanco, cocidos en caldo y tinta de calamar.
- Ideal para ocasiones: Plato sofisticado perfecto para comidas especiales o familiares, acompañado de arroz o pan.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
- 1 kg de chipirones limpios
- 2 cebollas
- 2 dientes de ajo
- 1 tomate maduro
- 1 vaso de vino blanco
- 2 sobres de tinta de calamar
- 500 ml de caldo de pescado
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
- Perejil fresco picado
Paso a paso para crear unos chipirones en su tinta delicioso
- Limpia bien los chipirones y reserva la tinta si la tienen.
- Pica finamente las cebollas, el ajo y el tomate.
- En una cazuela, sofríe la cebolla y el ajo con aceite de oliva hasta que estén tiernos.
- Añade el tomate y cocina unos minutos más.
- Incorpora los chipirones y rehoga durante 5 minutos.
- Vierte el vino blanco y deja evaporar el alcohol.
- Disuelve la tinta en un poco de caldo e incorpórala a la cazuela.
- Añade el resto del caldo y cocina a fuego lento durante 30 minutos.
- Ajusta de sal y pimienta.
- Sirve caliente con perejil fresco picado.
De la crocina a tu mesa
Los chipirones en su tinta son una receta emblemática de la gastronomía española que destaca por su sabor profundo y su característica salsa negra. Aunque su preparación requiere algo de tiempo, el resultado es un plato sofisticado y lleno de matices marinos. La combinación de la suavidad de los chipirones con la intensidad de la tinta crea una experiencia gastronómica única y muy apreciada en la cocina tradicional del norte de España. Además, se pueden acompañar perfectamente con arroz blanco o pan para disfrutar al máximo de la salsa. Prepararla en casa permite apreciar la riqueza de la cocina marinera española y disfrutar de un plato auténtico, elegante y perfecto para ocasiones especiales o comidas familiares. ¡Delicioso!.