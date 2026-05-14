Receta de Mantecol casero : el clásico argentino fácil y delicioso
Receta de Mantecol, un clásico argentino suave, dulce y lleno de sabor a maní ideal para compartir o disfrutar en casa.
Esta receta de Mantecol casero es ideal para quienes quieren disfrutar uno de los clásicos más queridos de la cocina argentina. Con una textura suave y un intenso sabor a maní, es perfecto para compartir o disfrutar como postre. Es una preparación simple, dulce y muy tentadora. ¡Manos a la obra!.
En pocas palabras
- Receta de Mantecol: Un clásico argentino, suave, dulce y lleno de sabor a maní, ideal para compartir o disfrutar en casa.
- Preparación sencilla: Requiere 400g de maní tostado sin sal, 250g de azúcar, 100ml de agua, 40g de miel y 5g de esencia de vainilla.
- Pasos clave: Incluyen procesar el maní hasta obtener una pasta, preparar un almíbar con azúcar y agua, integrar la miel y la vainilla, añadir la pasta de maní, y dejar enfriar hasta que tome consistencia.
- Versatilidad: Este postre casero es perfecto para servir después de comer, acompañar el café o en reuniones familiares, conservándose bien durante varios días.
Ingredientes (rinde 1 bloque)
- Maní tostado sin sal — 400 gramos
- Azúcar — 250 gramos
- Agua — 100 mililitros
- Miel — 40 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Paso a paso para crear Mantecol delicioso
1- Procesar el maní tostado sin sal hasta obtener una pasta suave.
2- Colocar el azúcar y el agua en una olla y cocinar hasta formar un almíbar.
3- Agregar la miel y la esencia de vainilla.
4- Incorporar la pasta de maní y mezclar bien hasta integrar.
5- Volcar la preparación en un molde forrado.
6- Presionar y emparejar la superficie.
7- Dejar enfriar hasta que el mantecol tome consistencia.
8- Cortar en porciones antes de servir.
De la cocina a la mesa
El Mantecol es uno de los dulces más tradicionales y populares de Argentina. Esta receta logra una textura suave y un sabor intenso a maní que lo convierte en una verdadera tentación. Es ideal para servir como postre, acompañar el café o disfrutar en reuniones familiares. Además, se prepara con pocos ingredientes y se conserva muy bien durante varios días. Su combinación de dulzura y cremosidad lo hace irresistible para grandes y chicos. Este Mantecol casero es práctico, delicioso y perfecto para quienes aman los sabores clásicos. ¡A disfrutar!.