Receta de Mantecol casero : el clásico argentino fácil y delicioso

Esta receta de Mantecol casero es ideal para quienes quieren disfrutar uno de los clásicos más queridos de la cocina argentina. Con una textura suave y un intenso sabor a maní , es perfecto para compartir o disfrutar como postre . Es una preparación simple, dulce y muy tentadora. ¡Manos a la obra!.

Receta de una de las delicias argentinas

Receta de una de las delicias argentinas

Ingredientes (rinde 1 bloque)

Maní tostado sin sal — 400 gramos

Azúcar — 250 gramos

Agua — 100 mililitros

Miel — 40 gramos

Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear Mantecol delicioso

1- Procesar el maní tostado sin sal hasta obtener una pasta suave.

2- Colocar el azúcar y el agua en una olla y cocinar hasta formar un almíbar.

3- Agregar la miel y la esencia de vainilla.

4- Incorporar la pasta de maní y mezclar bien hasta integrar.

5- Volcar la preparación en un molde forrado.

6- Presionar y emparejar la superficie.

7- Dejar enfriar hasta que el mantecol tome consistencia.

8- Cortar en porciones antes de servir.

Esta receta de Mantecol es sencilla e irresistible Esta receta de Mantecol es sencilla e irresistible Shutterstock

De la cocina a la mesa

El Mantecol es uno de los dulces más tradicionales y populares de Argentina. Esta receta logra una textura suave y un sabor intenso a maní que lo convierte en una verdadera tentación. Es ideal para servir como postre, acompañar el café o disfrutar en reuniones familiares. Además, se prepara con pocos ingredientes y se conserva muy bien durante varios días. Su combinación de dulzura y cremosidad lo hace irresistible para grandes y chicos. Este Mantecol casero es práctico, delicioso y perfecto para quienes aman los sabores clásicos. ¡A disfrutar!.