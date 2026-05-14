Presenta:

Tendencias

|

Receta

Receta de Mantecol casero : el clásico argentino fácil y delicioso

Receta de Mantecol, un clásico argentino suave, dulce y lleno de sabor a maní ideal para compartir o disfrutar en casa.

Candela Spann

En esta receta todos los tips para un Mantecol casero increíble.

En esta receta todos los tips para un Mantecol casero increíble.

Shutterstock

Esta receta de Mantecol casero es ideal para quienes quieren disfrutar uno de los clásicos más queridos de la cocina argentina. Con una textura suave y un intenso sabor a maní, es perfecto para compartir o disfrutar como postre. Es una preparación simple, dulce y muy tentadora. ¡Manos a la obra!.

En pocas palabras

  • Receta de Mantecol: Un clásico argentino, suave, dulce y lleno de sabor a maní, ideal para compartir o disfrutar en casa.
  • Preparación sencilla: Requiere 400g de maní tostado sin sal, 250g de azúcar, 100ml de agua, 40g de miel y 5g de esencia de vainilla.
  • Pasos clave: Incluyen procesar el maní hasta obtener una pasta, preparar un almíbar con azúcar y agua, integrar la miel y la vainilla, añadir la pasta de maní, y dejar enfriar hasta que tome consistencia.
  • Versatilidad: Este postre casero es perfecto para servir después de comer, acompañar el café o en reuniones familiares, conservándose bien durante varios días.
Resumen generado por Thinkindot AI

Receta de una de las delicias argentinas
Receta de una de las delicias argentinas&nbsp;

Receta de una de las delicias argentinas

Ingredientes (rinde 1 bloque)

  • Maní tostado sin sal — 400 gramos
  • Azúcar — 250 gramos
  • Agua — 100 mililitros
  • Miel — 40 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear Mantecol delicioso

1- Procesar el maní tostado sin sal hasta obtener una pasta suave.

2- Colocar el azúcar y el agua en una olla y cocinar hasta formar un almíbar.

3- Agregar la miel y la esencia de vainilla.

4- Incorporar la pasta de maní y mezclar bien hasta integrar.

5- Volcar la preparación en un molde forrado.

6- Presionar y emparejar la superficie.

7- Dejar enfriar hasta que el mantecol tome consistencia.

8- Cortar en porciones antes de servir.

Esta receta de Mantecol es sencilla e irresistible
Esta receta de Mantecol es sencilla e irresistible

Esta receta de Mantecol es sencilla e irresistible

De la cocina a la mesa

El Mantecol es uno de los dulces más tradicionales y populares de Argentina. Esta receta logra una textura suave y un sabor intenso a maní que lo convierte en una verdadera tentación. Es ideal para servir como postre, acompañar el café o disfrutar en reuniones familiares. Además, se prepara con pocos ingredientes y se conserva muy bien durante varios días. Su combinación de dulzura y cremosidad lo hace irresistible para grandes y chicos. Este Mantecol casero es práctico, delicioso y perfecto para quienes aman los sabores clásicos. ¡A disfrutar!.

Archivado en

Notas Relacionadas