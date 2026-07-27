La receta con hinojo que gana popularidad en invierno: fácil, económica y llena de sabor
Cómo preparar un gratinado de hinojo que combina sabor, textura y propiedades nutritivas. ¡Riquísimo para disfrutar en familia!
Cuando bajan las temperaturas, las recetas calientes comienzan a ocupar un lugar central en la mesa. Entre las verduras de estación que suelen pasar desapercibidas aparece el hinojo, una hortaliza de aroma inconfundible que cada vez suma más adeptos por su versatilidad y sus beneficios para la salud.
Con un sabor ligeramente anisado y una textura delicada, el hinojo puede utilizarse en ensaladas, sopas, guisos y preparaciones al horno. Además, es bajo en calorías, aporta fibra, vitamina C y antioxidantes naturales.
Una de las formas más simples y sabrosas de incorporarlo a la alimentación durante el invierno es a través de un gratinado de hinojo, una receta ideal para acompañar carnes, aves o disfrutar como plato principal.
Por qué el hinojo es una buena opción para los meses fríos
Además de su aporte nutricional, el hinojo es conocido por sus propiedades digestivas. Tradicionalmente se lo ha utilizado para ayudar a reducir la sensación de hinchazón abdominal y favorecer la digestión después de comidas abundantes.
Su contenido de fibra también contribuye al buen funcionamiento intestinal y genera mayor sensación de saciedad.
Receta de hinojo gratinado al horno
Ingredientes
- 3 bulbos de hinojo.
- 200 ml de crema de leche.
- 100 gramos de queso rallado.
- 2 cucharadas de queso parmesano.
- Sal y pimienta a gusto.
- Aceite de oliva.
Preparación
1. Lavar bien los bulbos de hinojo y retirar las capas externas más duras.
2. Cortarlos en láminas o gajos medianos.
3. Hervirlos durante 8 a 10 minutos hasta que comiencen a ablandarse.
4. Escurrir y colocar en una fuente para horno previamente aceitada.
5. Agregar la crema de leche y condimentar con sal y pimienta.
6. Cubrir con el queso rallado y el parmesano.
7. Llevar a horno fuerte durante 20 minutos o hasta que la superficie esté dorada y gratinada.