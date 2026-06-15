Budín de avena, ricota y limón: una receta saludable y deliciosa

El budín de avena, ricota y limón es una opción casera perfecta para quienes buscan un desayuno o merienda nutritiva sin renunciar al sabor. Esta es una de las recetas que combina la suavidad de la ricota con el aroma cítrico del limón y la textura de la avena, logrando un budín húmedo, esponjoso y muy fácil de preparar.