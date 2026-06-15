Budín de avena, ricota y limón: una receta saludable y deliciosa
Una preparación casera que combina la avena, ricota y limón para lograr un budín húmedo y esponjoso, posicionándose como una tendencia en la cocina saludable.
El budín de avena, ricota y limón es una opción casera perfecta para quienes buscan un desayuno o merienda nutritiva sin renunciar al sabor. Esta es una de las recetas que combina la suavidad de la ricota con el aroma cítrico del limón y la textura de la avena, logrando un budín húmedo, esponjoso y muy fácil de preparar.
Gracias a su equilibrio entre ingredientes simples y nutritivos, el budín de avena, ricota y limón se ha convertido en una alternativa cada vez más popular dentro de la cocina saludable. Además, puede disfrutarse solo o acompañado con frutas frescas, yogur o una infusión caliente.
FICHA
Ingredientes
- 250 g de ricota
- 200 g de avena fina
- 3 huevos
- 100 g de azúcar o endulzante apto para horno
- Jugo de 1 limón
- Ralladura de 1 limón
- 60 ml de aceite neutro
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- Precalentar el horno a 180 °C y engrasar una budinera mediana.
- En un recipiente amplio, mezclar la ricota, los huevos, el azúcar o endulzante, el aceite neutro, el jugo de limón, la ralladura de limón y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación homogénea.
- Incorporar la avena fina, el polvo para hornear y la sal. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.
- Verter la preparación en la budinera y alisar la superficie con una espátula.
- Hornear durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
- Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir una vez que alcance temperatura ambiente.