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Budín de avena, ricota y limón: una receta saludable y deliciosa

Una preparación casera que combina la avena, ricota y limón para lograr un budín húmedo y esponjoso, posicionándose como una tendencia en la cocina saludable.

Candela Spann

Budín de avena, ricota y limón una receta saludable y deliciosa

Budín de avena, ricota y limón una receta saludable y deliciosa

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El budín de avena, ricota y limón es una opción casera perfecta para quienes buscan un desayuno o merienda nutritiva sin renunciar al sabor. Esta es una de las recetas que combina la suavidad de la ricota con el aroma cítrico del limón y la textura de la avena, logrando un budín húmedo, esponjoso y muy fácil de preparar.

Gracias a su equilibrio entre ingredientes simples y nutritivos, el budín de avena, ricota y limón se ha convertido en una alternativa cada vez más popular dentro de la cocina saludable. Además, puede disfrutarse solo o acompañado con frutas frescas, yogur o una infusión caliente.

FICHA

Tiempo de cocción
40 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable

Ingredientes

  • 250 g de ricota 250 g de ricota
  • 200 g de avena fina 200 g de avena fina
  • 3 huevos 3 huevos
  • 100 g de azúcar o endulzante apto para horno 100 g de azúcar o endulzante apto para horno
  • Jugo de 1 limón Jugo de 1 limón
  • Ralladura de 1 limón Ralladura de 1 limón
  • 60 ml de aceite neutro 60 ml de aceite neutro
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de polvo para hornear 1 cucharada de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Precalentar el horno a 180 °C y engrasar una budinera mediana.
  • En un recipiente amplio, mezclar la ricota, los huevos, el azúcar o endulzante, el aceite neutro, el jugo de limón, la ralladura de limón y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación homogénea.
  • Incorporar la avena fina, el polvo para hornear y la sal. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.
  • Verter la preparación en la budinera y alisar la superficie con una espátula.
  • Hornear durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
  • Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir una vez que alcance temperatura ambiente.

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