Avena con banana: una de las recetas para que desayunes como un campeón
La cocina saludable suma una opción fácil de preparar: avena con banana, una de las recetas prácticas y nutritivas para desayunos que aporta energía.
La avena energética con banana es una de las recetas más prácticas y nutritivas para comenzar el día con energía. La combinación de avena y banana aporta una excelente fuente de carbohidratos, fibra y sabor natural, convirtiéndola en una opción ideal para desayunos o meriendas.
Dentro de la cocina saludable, esta preparación destaca por su sencillez y por requerir muy pocos ingredientes. Podrás preparar una avena cremosa y reconfortante en pocos minutos, perfecta para quienes buscan una alternativa rápida y deliciosa.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos
Modo de cocción
Cocción en cacerola
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable
Ingredientes
- 100 gr de avena arrollada
- 2 bananas maduras
- 400 ml de leche o bebida vegetal
- 1 cucharadita de canela (opcional)
- 1 cucharada de miel (opcional)
Pasos
- Colocá la avena y la leche en una cacerola. Cociná a fuego medio durante 5 minutos, revolviendo ocasionalmente. Pisá una de las bananas e incorporala a la preparación junto con la canela. Cociná 2 o 3 minutos más hasta lograr una textura cremosa. Serví la avena en bowls y decorá con la otra banana cortada en rodajas. Añadí miel si lo deseás y disfrutá caliente.
- Pisá una de las bananas e incorporala a la preparación junto con la canela. Cociná 2 o 3 minutos más hasta lograr una textura cremosa.
- Serví la avena en bowls y decorá con la otra banana cortada en rodajas.
- Añadí miel si lo deseás y disfrutá caliente.