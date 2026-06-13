Avena con banana: una de las recetas para que desayunes como un campeón

Colocá la avena y la leche en una cacerola. Cociná a fuego medio durante 5 minutos, revolviendo ocasionalmente. Pisá una de las bananas e incorporala a la preparación junto con la canela. Cociná 2 o 3 minutos más hasta lograr una textura cremosa. Serví la avena en bowls y decorá con la otra banana cortada en rodajas. Añadí miel si lo deseás y disfrutá caliente.