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Avena con banana: una de las recetas para que desayunes como un campeón

La cocina saludable suma una opción fácil de preparar: avena con banana, una de las recetas prácticas y nutritivas para desayunos que aporta energía.

Candela Spann

Avena con banana: uno de los desayunos súper nutritivos de los jugadores del mundial

Avena con banana: uno de los desayunos súper nutritivos de los jugadores del mundial

Shutterstock

La avena energética con banana es una de las recetas más prácticas y nutritivas para comenzar el día con energía. La combinación de avena y banana aporta una excelente fuente de carbohidratos, fibra y sabor natural, convirtiéndola en una opción ideal para desayunos o meriendas.

Dentro de la cocina saludable, esta preparación destaca por su sencillez y por requerir muy pocos ingredientes. Podrás preparar una avena cremosa y reconfortante en pocos minutos, perfecta para quienes buscan una alternativa rápida y deliciosa.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos
Modo de cocción
Cocción en cacerola
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable

Ingredientes

  • 100 gr de avena arrollada 100 gr de avena arrollada
  • 2 bananas maduras 2 bananas maduras
  • 400 ml de leche o bebida vegetal 400 ml de leche o bebida vegetal
  • 1 cucharadita de canela (opcional) 1 cucharadita de canela (opcional)
  • 1 cucharada de miel (opcional) 1 cucharada de miel (opcional)
Pasos
  • Colocá la avena y la leche en una cacerola. Cociná a fuego medio durante 5 minutos, revolviendo ocasionalmente. Pisá una de las bananas e incorporala a la preparación junto con la canela. Cociná 2 o 3 minutos más hasta lograr una textura cremosa. Serví la avena en bowls y decorá con la otra banana cortada en rodajas. Añadí miel si lo deseás y disfrutá caliente.
  • Pisá una de las bananas e incorporala a la preparación junto con la canela. Cociná 2 o 3 minutos más hasta lograr una textura cremosa.
  • Serví la avena en bowls y decorá con la otra banana cortada en rodajas.
  • Añadí miel si lo deseás y disfrutá caliente.

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