¡No pases tanto tiempo en la cocina! Estas galletas de avena y coco son increíbles
¿Buscás recetas rápidas y deliciosas? Esta de galletas de avena y coco te simplificarán la vida en la cocina.
Las galletas de avena y coco son una de las recetas más fáciles y deliciosas para preparar una merienda casera con pocos ingredientes. Su combinación de avena y coco rallado aporta una textura irresistible y un sabor suave que las convierte en una opción ideal para acompañar el café, el té o un mate. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, estas galletas destacan por su sencillez y rapidez de preparación. Podrás obtener unas galletas doradas y crujientes por fuera, tiernas por dentro y perfectas para disfrutar en cualquier momento del día.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 150 g de avena arrollada
- 100 g de coco rallado
- 2 huevos
- 80 g de azúcar
- 50 g de manteca derretida
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C. Mezclá la avena, el coco rallado, el azúcar, los huevos y la manteca derretida hasta obtener una preparación homogénea.
- Formá pequeñas porciones con una cuchara y colocálas sobre una placa para horno forrada con papel manteca.
- Horneá durante 12 a 15 minutos, o hasta que las galletas estén doradas.
- Retiralas del horno, dejalas enfriar sobre una rejilla y servilas.