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Recetas fáciles: prepará esta irresistible crema de pistachos

Prepará una deliciosa crema de pistachos en casa: una de las recetas perfectas para los amantes de los frutos secos.

Candela Spann

Crema de pistachos casera: una de las recetas dulces que están de moda

Crema de pistachos casera: una de las recetas dulces que están de moda

Shutterstock

La crema de pistachos es una de las recetas más versátiles y deliciosas para los amantes de los frutos secos. Su textura suave y su intenso sabor la convierten en el complemento perfecto para untar tostadas, rellenar postres o dar un toque especial a tartas, bizcochos y helados. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina dulce, esta preparación ha ganado gran popularidad gracias a su sencillez y a su sabor único. Te revelamos los secretos para elaborar una crema de pistachos casera con pocos ingredientes y en muy pocos pasos, logrando un resultado cremoso y lleno de aroma.

FICHA

Tiempo de cocción
5 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos
Modo de cocción
Procesado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería

Ingredientes

  • 250 g de pistachos pelados sin sal 250 g de pistachos pelados sin sal
  • 100 ml de leche 100 ml de leche
  • 50 g de azúcar 50 g de azúcar
  • 1 cucharada de aceite neutro o de girasol 1 cucharada de aceite neutro o de girasol
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Pasos
  • Triturá los pistachos en una procesadora hasta obtener una pasta fina. Triturá los pistachos en una procesadora hasta obtener una pasta fina.
  • Agregá la leche, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Procesá nuevamente hasta conseguir una crema suave y homogénea. Agregá la leche, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Procesá nuevamente hasta conseguir una crema suave y homogénea.
  • Si la preparación queda demasiado espesa, incorporá un poco más de leche hasta alcanzar la textura deseada. Si la preparación queda demasiado espesa, incorporá un poco más de leche hasta alcanzar la textura deseada.
  • Guardá la crema en un frasco con tapa y conservála en la heladera hasta el momento de utilizarla. Guardá la crema en un frasco con tapa y conservála en la heladera hasta el momento de utilizarla.

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