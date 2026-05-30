Recetas fáciles: prepará esta irresistible crema de pistachos
Prepará una deliciosa crema de pistachos en casa: una de las recetas perfectas para los amantes de los frutos secos.
La crema de pistachos es una de las recetas más versátiles y deliciosas para los amantes de los frutos secos. Su textura suave y su intenso sabor la convierten en el complemento perfecto para untar tostadas, rellenar postres o dar un toque especial a tartas, bizcochos y helados. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce, esta preparación ha ganado gran popularidad gracias a su sencillez y a su sabor único. Te revelamos los secretos para elaborar una crema de pistachos casera con pocos ingredientes y en muy pocos pasos, logrando un resultado cremoso y lleno de aroma.
FICHA
Tiempo de cocción
5 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos
Modo de cocción
Procesado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 250 g de pistachos pelados sin sal
- 100 ml de leche
- 50 g de azúcar
- 1 cucharada de aceite neutro o de girasol
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Pasos
- Triturá los pistachos en una procesadora hasta obtener una pasta fina.
- Agregá la leche, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Procesá nuevamente hasta conseguir una crema suave y homogénea.
- Si la preparación queda demasiado espesa, incorporá un poco más de leche hasta alcanzar la textura deseada.
- Guardá la crema en un frasco con tapa y conservála en la heladera hasta el momento de utilizarla.