Milanesas de calabaza, delicias económicas y super rendidoras

Pasos

Pelar la calabaza y cortarla en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor. Cocinarlas al vapor o hervirlas durante unos minutos hasta que estén tiernas pero firmes. Dejar enfriar.

Batir los huevos con la sal y la pimienta. En otro recipiente mezclar el pan rallado, el queso rallado y el ajo en polvo.

Pasar cada rodaja de calabaza por el huevo batido y luego por la mezcla de pan rallado, cubriéndolas bien por ambos lados.

Colocar las milanesas en una placa aceitada, rociarlas con aceite de oliva y hornear a 200 °C durante 20 a 25 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción para que se doren de manera uniforme.