Milanesas de calabaza, delicias económicas y super rendidoras
Descubrí las milanesas de calabaza, una receta casera ideal para disfrutar de una comida deliciosa y saludable.
Las milanesas de calabaza son una opción deliciosa y económica para quienes buscan incorporar más vegetales a sus comidas diarias. Esta es una de las recetas permite disfrutar de una preparación crocante por fuera y tierna por dentro, ideal para servir como plato principal o acompañamiento. ¡Manos a la obra!
Gracias a su sabor suave y a su fácil elaboración, las milanesas de calabaza se han convertido en una alternativa muy popular dentro de la cocina casera. Además, pueden cocinarse al horno para obtener una versión más liviana sin perder textura ni sabor.
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 800 gr de calabaza
- 2 huevos
- 200 gr de pan rallado
- 50 gr de queso rallado
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Aceite de oliva
Pasos
- Pelar la calabaza y cortarla en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor. Cocinarlas al vapor o hervirlas durante unos minutos hasta que estén tiernas pero firmes. Dejar enfriar.
- Batir los huevos con la sal y la pimienta. En otro recipiente mezclar el pan rallado, el queso rallado y el ajo en polvo.
- Pasar cada rodaja de calabaza por el huevo batido y luego por la mezcla de pan rallado, cubriéndolas bien por ambos lados.
- Colocar las milanesas en una placa aceitada, rociarlas con aceite de oliva y hornear a 200 °C durante 20 a 25 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción para que se doren de manera uniforme.
- Retirar del horno y servir calientes acompañadas con ensalada, puré o la guarnición preferida.