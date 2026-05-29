Qué es Meta One: los nuevos planes de pago para WhatsApp, Instagram y Facebook

Naomi Gleit, jefa de Producto de Meta, anunció el despliegue global de Meta One para unificar sus servicios de pago.

El universo de las redes sociales se prepara para un cambio estructural. Meta, la compañía matriz de Mark Zuckerberg, comenzó el despliegue global de un nuevo sistema de suscripción mensual unificado que promete cambiar las reglas del juego para creadores, empresas y usuarios intensivos de sus plataformas más populares.

La confirmación llegó de primera mano a través de Naomi Gleit, jefa de Producto de la empresa, quien utilizó su cuenta de Instagram para anunciar el nacimiento de Meta One. Este movimiento estratégico busca centralizar bajo un mismo techo los servicios premium que, hasta el momento, se venían testeando de manera aislada y fragmentada en diferentes mercados.

El ecosistema "Plus" y el fin de las redes 100% gratuitas La llegada de este esquema unificado materializa un cambio de era mediante la implementación global de tres nuevas variantes: Instagram Plus, WhatsApp Plus y Facebook Plus. Lejos de ser las viejas aplicaciones alternativas o no oficiales que circulaban en la web, estas herramientas representan el desembarco definitivo de funciones exclusivas de gestión, mayor alcance y capas de seguridad reforzadas para quienes decidan pasar la tarjeta de crédito.

La Inteligencia Artificial como motor de cobro El verdadero corazón de esta estrategia no radica únicamente en añadir funciones estéticas, sino en el procesamiento de datos. Meta One está diseñado específicamente para los denominados power users de Meta AI, otorgándoles capacidades expandidas en el asistente inteligente que agilizan la creación de contenido y optimizan las respuestas comerciales automatizadas a un nivel que la versión gratuita ya no puede soportar.

WhatsApp Mensajerías - Portada Meta One convivirá con las versiones gratuitas actuales, apuntando al sector profesional y de creadores de contenido. Shutterstock