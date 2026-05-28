Meta lanza la versión VIP de WhatsApp, Instagram y Facebook: qué ofrecen

La empresa Meta confirmó el lanzamiento de nuevas versiones premium de Instagram, Facebook y WhatsApp , una apuesta que busca ampliar su modelo de negocios más allá de la publicidad tradicional. Los nuevos planes de suscripción, denominados “Plus”, ofrecerán herramientas exclusivas y funciones avanzadas a cambio de una tarifa mensual.

La compañía, liderada por Mark Zuckerberg, ya había experimentado con modelos pagos a través de Meta Verified, el sistema de verificación para creadores y usuarios. Sin embargo, esta nueva propuesta apunta a ofrecer experiencias diferenciadas para quienes buscan más personalización , privacidad y herramientas avanzadas dentro de las plataformas.

Entre las novedades más destacadas de Instagram Plus aparecen mejoras para las Stories y nuevas opciones de interacción social. Los usuarios pagos podrán:

Además, Meta estudia sumar herramientas especiales para creadores de contenido y perfiles comerciales.

En el caso de Facebook Plus, la plataforma incorporará funciones orientadas a usuarios frecuentes y administradores de comunidades. Entre las opciones que se analizan se encuentran:

Historias con mayor duración.

Reacciones exclusivas.

Más herramientas de personalización visual.

Opciones avanzadas de segmentación de publicaciones.

Estadísticas ampliadas sobre interacción y alcance.

La empresa aseguró que las funciones tradicionales de Facebook continuarán siendo gratuitas.

WhatsApp Facebook Instagram.jpg Meta avanza con actualizaciones para WhatsApp, Instagram y Facebook.

WhatsApp Plus: cambios en la mensajería

WhatsApp también tendrá su propia versión premium. Según adelantó Meta, los suscriptores podrán acceder a:

Más chats fijados.

Stickers exclusivos.

Temas visuales personalizados.

Tonos y sonidos especiales.

Herramientas avanzadas de organización de conversaciones.

La aplicación de mensajería seguirá permitiendo llamadas y mensajes gratuitos para todos los usuarios, aunque algunas funciones avanzadas quedarán reservadas para quienes paguen la suscripción.

Cuánto costarán las versiones VIP

De acuerdo con los primeros anuncios oficiales, Instagram Plus y Facebook Plus tendrán un valor aproximado de 3,99 dólares mensuales, mientras que WhatsApp Plus costará alrededor de 2,99 dólares por mes.

Meta también trabaja en nuevos planes vinculados a inteligencia artificial bajo la marca “Meta One”, que incluirán herramientas avanzadas de generación de imágenes, videos y automatización mediante IA.