WhatsApp modo Mundial: la nueva función para seguir partidos y selecciones

WhatsApp comenzó a implementar una nueva función pensada especialmente para los fanáticos del fútbol de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se trata de “Football Central 2026”, un espacio dentro de la aplicación que permitirá seguir noticias, canales y actualizaciones en tiempo real sobre el torneo.

La información fue difundida por el portal especializado WABetaInfo , reconocido por anticipar novedades y herramientas en desarrollo dentro de WhatsApp . Según explicaron, esta nueva función ya comenzó a aparecer en algunos dispositivos Android y iPhone con las últimas versiones de la aplicación.

Fútbol Central 2026 será una especie de centro de contenido futbolero dentro de WhatsApp . Desde allí, los usuarios podrán seguir canales oficiales de selecciones nacionales, recibir noticias de último momento y acceder a información vinculada al Mundial 2026.

La herramienta aparecerá dentro de la pestaña “Actualizaciones”, donde WhatsApp ya reúne canales, estados y comunidades. Además, incluirá sugerencias de nuevos canales relacionados con fútbol para que cada usuario pueda seguir equipos, medios deportivos y cuentas oficiales.

WhatsApp apuesta fuerte al fútbol

En los últimos meses, Meta reforzó su vínculo con el mundo del fútbol. Incluso anunció recientemente una alianza global con el Arsenal para compartir contenido exclusivo mediante canales de WhatsApp.

Ahora, con la llegada del Mundial 2026, la aplicación busca transformarse en mucho más que un servicio de mensajería y apunta a convertirse también en una plataforma de información y seguimiento en tiempo real para millones de fanáticos.

Cuándo estará disponible

Por el momento, Fútbol Central 2026 comenzó a desplegarse solo para algunos usuarios que cuentan con las versiones más recientes de WhatsApp para Android e iOS. Sin embargo, la compañía adelantó que el acceso se expandirá progresivamente durante las próximas semanas.