WhatsApp: el truco definitivo para bloquear los mensajes molestos de las empresas

Las empresas utilizan cada vez más WhatsApp para enviar promociones, alertas y novedades a sus clientes. Sin embargo, muchas personas desconocen que la aplicación cuenta con herramientas específicas para controlar este tipo de comunicaciones y decidir qué mensajes quieren seguir recibiendo.

Desde la plataforma explicaron que los usuarios pueden dejar de recibir ofertas y avisos comerciales de una empresa determinada sin necesidad de bloquearla por completo. Además, remarcaron que las compañías no pueden contactar personas sin autorización previa y que WhatsApp no comparte el número telefónico de los usuarios con las empresas.

La aplicación permite silenciar mensajes comerciales directamente desde el chat con la empresa. Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

En caso de cambiar de opinión, el usuario puede volver a habilitar las promociones ingresando nuevamente al chat y tocando la opción “Reanudar”.

Desde WhatsApp aclararon que esta configuración solo afecta las ofertas y avisos comerciales. Por eso, los usuarios seguirán recibiendo mensajes importantes como tarjetas de embarque, códigos de seguridad, recordatorios o actualizaciones de entregas.

WhatsApp App Mensajes Las funciones de WhatsApp permiten administrar mejor los mensajes comerciales. Shutterstock

Otras funciones para controlar empresas en WhatsApp

La plataforma también permite compartir comentarios sobre los mensajes recibidos para indicarle al sistema si una promoción resulta útil o molesta.

Además, existe la posibilidad de bloquear o reportar empresas directamente desde el chat. Según explicó la aplicación, esta información ayuda a detectar spam y limitar malas experiencias dentro de la plataforma.

En estos casos, el reporte es anónimo y la empresa no puede conocer qué usuario realizó la denuncia. A su vez, WhatsApp aseguró que no accede al contenido de las conversaciones privadas con las compañías.