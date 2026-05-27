WhatsApp: el truco definitivo para bloquear los mensajes molestos de las empresas
WhatsApp permite controlar los mensajes de empresas y decidir qué promociones y avisos seguir recibiendo.
Las empresas utilizan cada vez más WhatsApp para enviar promociones, alertas y novedades a sus clientes. Sin embargo, muchas personas desconocen que la aplicación cuenta con herramientas específicas para controlar este tipo de comunicaciones y decidir qué mensajes quieren seguir recibiendo.
Desde la plataforma explicaron que los usuarios pueden dejar de recibir ofertas y avisos comerciales de una empresa determinada sin necesidad de bloquearla por completo. Además, remarcaron que las compañías no pueden contactar personas sin autorización previa y que WhatsApp no comparte el número telefónico de los usuarios con las empresas.
Cómo dejar de recibir promociones en WhatsApp
La aplicación permite silenciar mensajes comerciales directamente desde el chat con la empresa. Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:
- Abrir el chat con la empresa.
- Presionar la opción “Dejar de recibir”.
- Confirmar nuevamente la acción.
En caso de cambiar de opinión, el usuario puede volver a habilitar las promociones ingresando nuevamente al chat y tocando la opción “Reanudar”.
Desde WhatsApp aclararon que esta configuración solo afecta las ofertas y avisos comerciales. Por eso, los usuarios seguirán recibiendo mensajes importantes como tarjetas de embarque, códigos de seguridad, recordatorios o actualizaciones de entregas.
Otras funciones para controlar empresas en WhatsApp
La plataforma también permite compartir comentarios sobre los mensajes recibidos para indicarle al sistema si una promoción resulta útil o molesta.
Además, existe la posibilidad de bloquear o reportar empresas directamente desde el chat. Según explicó la aplicación, esta información ayuda a detectar spam y limitar malas experiencias dentro de la plataforma.
En estos casos, el reporte es anónimo y la empresa no puede conocer qué usuario realizó la denuncia. A su vez, WhatsApp aseguró que no accede al contenido de las conversaciones privadas con las compañías.