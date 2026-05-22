Netflix: la película de acción y comedia perfecta para maratonear este fin de semana largo

Una producción de Netflix combina acción y comedia a la perfección para un fin de semana de entretenimiento garantizado.

Encontrar un plan para empezar el fin de semana largo no tiene por qué ser una decisión compleja, quedarse en casa con una buena película puede ser la solución. Netflix tiene en su catálogo la producción definitiva para entretenerse en casa: Novocaine: sin dolor.

De qué trata la película La trama sigue a Nathan, un tímido y rutinario empleado bancario que sufre una condición médica muy particular: es completamente insensible al dolor físico. Su vida tranquila se descarrila por completo cuando el banco donde trabaja es asaltado y su compañera de oficina es secuestrada. Obligado a actuar, Nathan se transforma en un héroe de acción improvisado que utilizará su extraña condición como una ventaja letal y desopilante para rescatarla.

Adrenalina, risas y un protagonista ideal Para sostener una premisa tan física y asegurar que las secuencias de combate mantengan una dinámica ágil, la película se apoya en el carisma de Jack Quaid, un experto en interpretar al "tipo común" en situaciones extremas. Papeles que ya interpretó en otras producciones como The Boys.

Con una duración dinámica y un ritmo visual frenético, la película funciona como el entretenimiento puro ideal para los amantes del cine al estilo Nobody o John Wick, pero con una fuerte dosis de comedia.